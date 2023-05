Se Ukrajina z napadi na rusko infrastrukturo pripravlja na spomladansko ofenzivo?

Anonimni višji ukrajinski uradnik je dejal, da so "to standardni ukrepi za omejevanje zmogljivosti ruskih oboroženih sil".

Anonimni višji ukrajinski uradnik je dejal, da so "to standardni ukrepi za omejevanje zmogljivosti ruskih oboroženih sil". Foto: Reuters

Napadi na rusko infrastrukturo, vključno z napadi brezpilotnih letal na rafinerije in sabotažami vlakov, so se v zadnjih tednih pomnožili, pri čemer strokovnjaki nakazujejo, da je to del ukrajinskih priprav na pričakovano spomladansko rusko ofenzivo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



12.40 V Hersonu začeli z dolgo policijsko uro

V Hersonu se je začela dolga policijska ura. Nekateri prebivalci so že zapustili mesto, drugi pa so si nabrali zaloge hrane.

Nekateri prebivalci so Herson zapustili v petek z avtomobili in avtobusi, drugi pa so se založili z živili, preden se je v petek zvečer v mestu na jugu Ukrajine začela 56-urna policijska ura.

Napoved policijske ure, ki velja do ponedeljka zjutraj, je v Hersonu spodbudila ugibanja, da bo mesto uporabljeno kot izhodišče za dolgo pričakovano ukrajinsko protiofenzivo, je poročal Reuters.

"Vsi to razumejo. To pomeni, da je policijska ura potrebna za našo vojsko," je dejala prebivalka Hersona.

10.55 Strah Kremlja pred napadi je vplival na odpoved parade ob dnevu zmage

Zaskrbljenost ruskega vodstva glede njegove ranljivosti za napade in možnost javnih protestov zaradi vojne v Ukrajini sta prispevali k odločitvi o odpovedi številnih parad ob dnevu zmage, navajajoč varnostne pomisleke, je zapisalo ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva.

10.40 Napadi na rusko infrastrukturo v porastu

Ukrajina v zadnjih tednih krepi napade na rusko infrastrukturo, vključno z napadi brezpilotnih letal na rafinerije in sabotažami vlakov.

"Vse to je bilo storjeno, zato da se pripravimo na ofenzivo. Prepričan sem, da se bo intenzivnost (napadov) povečala," je povedal Mikhailo Samus, namestnik direktorja Centra za študije vojske, konverzije in razorožitve v Kijevu.

Anonimni višji ukrajinski uradnik je dejal, da so "to standardni ukrepi za omejevanje zmogljivosti ruskih oboroženih sil".

Naftni objekti, ki so bistveni za oskrbo vojakov, so prednostni cilji napadov, ki so bili običajno izvedeni z brezpilotnimi letali. V četrtek je bil v bližini letalske baze v Sevastopolu na polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija, sestreljen dron, poroča TheGuardian. Istega dne sta ruski južni regiji Krasnodar in Rostov, obe ležita blizu Ukrajine, poročali o napadih brezpilotnih letal, ki so povzročili požare. V petek je v isti rafineriji nafte v Krasnodarju izbruhnil še en požar.

V preteklem tednu sta zagoreli tudi dve skladišči goriva na Krimu in okolici, prejšnji konec tedna pa je čez noč ukrajinski napad na rusko obmejno vas Suzemka ubil štiri osebe.

V ruski regiji Bryansk, ki meji na Ukrajino, sta se v začetku tega tedna iztirila dva tovorna vlaka, potem ko so na tirih sprožile eksplozivne naprave.