V eksploziji avtomobila bombe ranjen ruski pisatelj Zahar Prilepin

V napadu z avtomobilom bombo je bil danes v ruski regiji Nižni Novgorod ranjen znan ruski pisatelj in nacionalist Zahar Prilepin, ena oseba pa je bila ubita, je sporočilo rusko notranje ministrstvo. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je odgovornost za eksplozijo pripisala Zahodu in Ukrajini.

47-letni pisatelj je danes potoval s svojim osebnim avtomobilom v regiji Nižni Novgorod, približno 400 kilometrov vzhodno od Moskve. Med vožnjo pa je eksplodirala bomba, pritrjena na vozilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po predhodnih informacijah je bila v eksploziji ubita ena oseba, pisatelj Zahar Prilepin, ki je bil v avtomobilu, pa je bil ranjen," je sporočilo ministrstvo. Po navedbah ruskih tiskovnih agencij naj bi Prilepin utrpel poškodbe nog. Ruski preiskovalni odbor, ki preiskuje hujša kazniva dejanja, pa je sporočil, da je Prilepin v času eksplozije potoval s svojo družino.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je odgovornost za eksplozijo pripisala Zahodu in Ukrajini. Foto: Tanjug/STA

Preiskovalci že na kraju eksplozije

Guverner regije Gleb Nikitin je medtem na Telegramu zapisal, da so preiskovalci že prispeli na kraj eksplozije nedaleč od mesta Bor pri Nižnem Novgorodu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je odgovornost za napad pripisala Zahodu in Ukrajini. "Washington in Nato sta nahranila še eno mednarodno teroristično celico – režim v Kijevu," je zapisala na Telegramu in dodala, da so za eksplozijo "neposredno odgovorne ZDA in Velika Britanija".

Prilepin velja za odločnega zagovornika vojne v Ukrajini

Prilepin sicer velja za odločnega zagovornika vojne v Ukrajini. Leta 2014 se je pridružil proruskim separatistom na vzhodu države in se boril na njihovi strani. Pisatelj pa ni prvi zagovornik vojne v Ukrajini, ki je bil v Rusiji tarča napadov.

V začetku aprila je namreč v eksploziji v baru v ruskem Sankt Peterburgu umrl znan ruski vojaški bloger Vladlen Tatarski, avgusta lani pa je bila v napadu z avtomobilom bombo blizu Moskve ubita Darja Dugina, hči ultranacionalista in tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, Aleksandra Dugina.