Prigožin zagrozil z umikom sil iz Bahmuta: Bolje rešiti našo vojsko kot zmagati v bitki #vŽivo

Vse manjše zaloge streliva in naraščajoče izgube pomenijo, da "nimajo več mesa za mletje", je dejal Prigožin in dodal, da se bodo njegove sile začele umikati iz Bahmuta. Foto: Guliverimage

Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je za pomanjkanje streliva okrivil rusko vojaško poveljstvo in dejal, da se bodo njegove sile iz Bahmuta začele umikati 10. maja. Zjutraj so v več krajih na polotoku Krim, ki si ga je Rusija priključila, odjeknile številne eksplozije, poročajo ruski in ukrajinski mediji.

11.51 Rusija trdi, da je odbila napad z droni na Krimu

Ruske oblasti na polotoku Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, so danes sporočile, da so njene sile minulo noč odbile ukrajinski napad z brezpilotnimi letali na mesto Sevastopol. Guverner tega pristaniškega mesta, kjer je sedež ruske črnomorske flote, je povedal, da jih je ponoči napadlo več dronov.

"Enote protiletalske obrambe in elektronskega bojevanja so odbile nov napad," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal guverner Mihail Razvožajev.

To je zadnji v vrsti domnevnih ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letali in poskusov sabotaže pred praznovanjem dneva zmage 9. maja in pričakovano ukrajinsko ofenzivo.

Razvožajev je v sporočilu na Telegramu danes zapisal, da so ukrajinske sile ponoči poslale nad Sevastopol več kot deset dronov, od tega naj bi ruske sile dva sestrelile nad morjem, eden pa je po izgubi nadzora padel v gozd. "Nobena infrastruktura v mestu ni bila poškodovana," je dodal guverner.

V soboto je Rusija sporočila, da so njene sile nad polotokom Krim sestrelile ukrajinsko raketo. V torek zvečer pa naj bi sestrelile dva ukrajinska brezpilotna letalnika, ki naj bi poskušala napasti Kremelj.

Moskva je ob tem obtožila Kijev poskusa atentata na ruskega predsednika Vladimirja Putina, kar na ukrajinski strani zavračajo. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je ocenil, da je napad "zrežirala" Moskva kot pripravo na obsežen napad na Ukrajino.

11.03 Rusko vojaško letalo prestreglo poljsko letalo na patrulji Frontexa nad Črnim morjem

Rusko bojno letalo se je v petek nevarno približalo poljskemu letalu, ki je patruljiralo za evropsko agencijo za varovanje meja Frontex nad Črnim morjem. Ob tem so piloti začasno izgubili nadzor nad letalom, so danes sporočili iz Varšave.

Rusko plovilo po navedbah poljske obmejne službe ni vzpostavilo radijskega stika, preden je izvedlo "agresivne in nevarne manevre, s tem ko se je trikrat približalo mejnemu nadzornemu letalu brez upoštevanja nujne varnostne razdalje". Poljsko letalo je doživelo veliko turbulenco in posadka je začasno "izgubila nadzor nad letalom in višino", piše v sporočilu iz Varšave.

Po teh navedbah je rusko letalo letelo tik pred nosom poljskega letala in mu prekrižalo pot na razdalji "okoli pet metrov", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Incident je prvo prijavilo romunsko ministrstvo za obrambo, ki je ob tem obsodilo "agresivno in nevarno" vedenje Moskve. Zapisali so, da je bilo poljsko letalo takrat na rutinski patrulji Frontexa in romunske obmejne policije.

Po incidentu je poljsko letalo varno pristalo v Romuniji.

Incident se je po navedbah romunskega obrambnega ministrstva zgodil "v mednarodnem zračnem prostoru nad Črnim morjem", okoli 60 kilometrov vzhodno od romunskega zračnega prostora. "Incident je še en dokaz provokativnega pristopa Rusije v Črnem morju," so še povedali v Bukarešti.

Poljsko letalo je bilo dejavno v Romuniji od 19. aprila in naj bi ostalo tam do 17. maja, kot del operacije Frontexa, ki jo je organizirala Romunija in vključuje tudi sodelovanje Španije in Švedske, še poroča AFP.

10.40 Prigožin zagrozil z umikom iz Bahmuta

Vodja zasebnega vojaškega podjetja Wagner pravi, da se bodo njegovi možje naslednji teden začeli umikati iz Bahmuta, saj vse manjše zaloge streliva in naraščajoče izgube pomenijo, da "nimajo več mesa za mletje". Na svojem uradnem kanalu Telegram v soboto je vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin okrivil rusko vojaško poveljstvo za pomanjkanje streliva in dejal, da se bodo njegove sile začele umikati 10. maja, poroča Index.hr.

"Zasedli smo 95 odstotkov Bahmuta. Pri teh zadnjih petih odstotkih Rdeča armada (Ruske oborožene sile) ne igra nobene vloge," je dejal Prigožin. "Nimamo nujnega streliva in nihče ni komuniciral z nami o vrnitvi na polno zmogljivost," je dejal Prigožin. "Bolje je rešiti našo vojsko kot zmagati v bitki."

10.35 Vodja IAEA opozarja na vse bolj nevarne razmere na območju nuklearke Zaporožje

Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v soboto opozoril, da so razmere na območju ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje vedno bolj nepredvidljive in zato nevarne. Oblasti, ki jih je na tem območju nastavila Rusija, so pred dnevi odredile evakuacijo civilnega prebivalstva z območja.

"Zelo sem zaskrbljen zaradi zelo resničnih jedrskih varnostnih tveganj, ki pretijo elektrarni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil Grossi.

Pred tem je že večkrat izrazil zaskrbljenost nad varnostjo nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine, ki je pod nadzorom ruskih sil od lanskega marca.

Oblasti, ki jih je na zasedenih ozemljih na jugu Ukrajine nastavila Rusija, so v petek odredile evakuacijo družin z otroki, starejših ljudi, invalidov in bolnikov s fronte na območju. Evakuacija naj bi zajela 18 krajev, med njimi tudi Energodar, kjer se nahaja nuklearka v Zaporožju. Kot razlog za evakuacijo navajajo okrepljeno obstreljevanje naselij z ukrajinske strani.

Osebje jedrske elektrarne sicer ostaja na svojih mestih, vendar pa so strokovnjaki IAEA po navedbah Grossija "prejeli informacije, da se je začela napovedana evakuacija prebivalcev iz mesta Energodar, kjer živi večina osebja elektrarne, in pozorno spremljajo položaj glede morebitnega vpliva na jedrsko varnost".

Do evakuacije prihaja v luči večmesečnih priprav Ukrajine na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile.

Župan mesta Melitopol Ivan Fedorov, ki se nahaja v regiji Zaporožje, se je pritožil nad hitrostjo evakuacije. Na omrežju Telegram je objavil fotografije z nadzorne točke med Melitopolom in Krimom in zapisal, da vladajo "nora panika in nič manj nore kolone". Avtobusi naj bi od petka odvažali ljudi na 20 ali 30 minut. "Napovedana delna evakuacija teče prehitro in obstaja možnost, da se pripravljajo na provokacije in se (zato) osredotočajo na civiliste," je zapisal Fedorov.

10.33 Na Krimu odjeknile številne eksplozije

Zjutraj so v več krajih na polotoku Krim, ki si ga je Rusija priključila, odjeknile številne eksplozije, poročajo ruski in ukrajinski mediji.