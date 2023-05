Tukaj Zahod Putinovi Rusiji za zdaj ne more do živega

Pred kratkim so bili na seznam stotih izdelkov, ki jih Rusija ne bo več smela uvažati iz Evrope, dodani antene, žerjavi in ​​rezervni deli za tovornjake in letalske motorje. Obstaja tudi embargo na rusko nafto in plin. A če je bilo treba za ti dve trgovinski omejitvi že biti hud boj znotraj EU, bo verjetno še težje pri enajstem svežnju, piše nemški Focus.

Habeck predlaga embargo na ruski uran

Takoj po zaprtju zadnjih jedrskih elektrarn v Nemčiji je zvezni minister za gospodarstvo Robert Habeck iz vrst Zelenih pozval k uvrstitvi ruskega urana na seznam embarga. Ta za zdaj še ni prišel na seznam sankcij, prav tako ni bilo nobenih sankcij proti ruskemu graditelju jedrskih elektrarn Rosatomu.

Kot piše Focus, Rosatom ni samo upravljavec ruskih jedrskih elekrarn, ampak je pristojen tudi za vojaško uporabo jedrske tehnologije, poleg tega pa izvaža znanje in materiale v tujino. S tem Rusija zasluži veliko denarja.

Ruske jedrske milijarde

Konec lanskega leta je imel Rosatom v tujini za 200 milijard ameriških dolarjev (okoli 182 milijard evrov) naročil. Rusko državno jedrsko podjetje tako med drugim v 12 državah po svetu gradi 23 jedrskih elektrarn. Rusija izvaža tudi uran za približno milijardo dolarjev na leto (okoli 909 milijonov evrov).

Rusija je velika izvoznica urana oziroma obogatenega urana. Na fotografiji: ruski nizko obogateni uran, ki so ga leta 2013 iz Sankt Peterburga izvozili v ZDA. Foto: Guliverimage

Samo decembra lani je izvoz urana ter drugih izdelkov in storitev, potrebnih za jedrsko tehnologijo, Rusiji navrgel 200 milijonov evrov oziroma 20 odstotkov več kot leto poprej, piše nemški medij.

Razdeljena Evropa

Tudi pri vprašanju prepovedi uvoza ruskega urana je EU razdeljena. V taboru držav, ki zagovarjajo uvrstitev urana na seznam sankcij, so poleg Nemčije še Poljska, Avstrija, Irska in baltske države. Za embargo na ruski uran je seveda tudi Ukrajina.

V taboru nasprotnikov pa so Francija in skupina vzhodnoevropskih držav, kot so Madžarska, Češka, Bolgarija in Slovaška, ki so odvisne od uvoza ruskega urana za svoje jedrske elektrarne. V primeru bojkota ruske jedrske industrije bi morale te države po oceni Focusa zapreti svoje jedrske elektrarne.

Francosko-rusko jedrsko sodelovanje

Francija sicer zanika, da bi bila odvisna od ruskega urana, a po poročilu okoljevarstvene organizacije Greenpeace naj bi radioaktivni material iz svojih jedrskih elektrarn reciklirala v nekem objektu v Sibiriji. Poleg tega Rusija nadzoruje izvoz urana iz Kazahstana in Uzbekistana, od koder Francija večinoma dobiva gorivo za svoje jedrske elektrarne.

Od ruskega urana so odvisne številne jedrske elektrarne na vzhodu EU, med drugim tudi madžarska jedrska elektrarna Paks. Foto: Guliverimage

Tik pred izbruhom vojne v Ukrajini je francoski proizvajalec posebnih turbin Framatome sklenil dolgoročno sodelovanje z Rosatomom. To sodelovanje vključuje dostavo številnih turbin za jedrske elektrarne, piše Focus.

Je embargo na ruski uran sploh realna možnost?

Zaradi omenjenih razlogov je malo verjetno, da bi se lahko v bližnji prihodnosti zgodil embargo na uran. Ta embargo bi namreč od prizadetih držav zahteval odprtje novih dobavnih verig za uran in gorivne palice, prav tako bi morali prilagoditi svojo tehnologijo v jedrskih elektrarnah.

Habeck predlaga, da bi embargo na uran postopoma uvedli do konca letošnjega leta, a bolj realna možnost je, da bi se embargo pojavil šele v nekaj letih, pa še v tem primeru se postavlja vprašanje, ali bi se ta sploh splačal, piše Focus.

Uran iz Rusije pokriva okoli 20 odstotkov potreb EU. Pred njo sta Nigerija (24,3 odstotka) in Kazahstan (23 odstotkov). Veliki izvozniki urana v EU so še Kanada, Avstralija, Namibija, Uzbekistan in Južna Afrika.

Nordijski uranski embargo

Nekatere članice EU so že same uvedle embargo na ruski uran oziroma na sodelovanje z Rosatomom. Švedski upravljavec elektrarn Vattenfall je na dan ruske invazije na Ukrajino ustavil ves uvoz urana iz Rusije in ga nadomestil z dobavo iz Kanade in Avstralije.

Rosatom oziroma njegova finska podružnica Raos je gradila jedrsko elektrarno v kraju Pyhäjoki na Finskem (na fotografiji). Zaradi napada na Ukrajino so Finci odstopili od posla. Foto: Guliverimage

Predtem so Švedi uporabljali ruski uran le v eni svoji jedrski elektrarni, in sicer v Oskarshamnu. A tudi ta jedrska elektrarna je že pred ruskim napadom na Ukrajino večino urana dobivala iz Kanade, piše spletna stran svetovalnega podjetja za trgovino s surovinami ICIS.

Rosatom toži Finsko

Finska je lani sledila švedskemu zgledu in pretrgala dogovor z Rosatomom o gradnji jedrske elektrarne v Pyhäjokiju na zahodni finski obali. Zadeva je avgusta lani romala na sodišče, saj Rosatom od Finske zahteva tri milijarde dolarjev (2,7 milijarde evrov) odškodnine zaradi kršitve pogodbe, še piše Focus.