Po vrnitvi ruskih vojakov in Wagnerjevih plačancev z bojišča v Ukrajini je Rusijo zajel val zločinov. Številni vojaki so po vrnitvi agresivni, ubijajo svoje bližnje in posiljujejo otroke.

Življenje ruskih vojakov, ki so se po šestih mesecih, preživetih na bojišču v Ukrajini, vrnili domov, je zaznamovano z zločini. Zaradi surovosti, ki so jo prestali na fronti, so postali morilci. Mnoge so aretirali tudi zaradi spolnega nasilja nad otroki, poroča Daily Mail.

Po vrnitvi ubili svoje žene, prijatelje, sosede

Poveljnika voda, 44-letnega Aleksandra Mamejeva, so tako po vrnitvi pridržali zaradi suma, da je pred sinovoma z nožem ubil ženo Ekaterino. Otroka so morali zaradi šoka hospitalizirati.

Vojaka Sergeja Batujeva, 39-letnega očeta treh otrok, so pridržali in obtožili, da je po vrnitvi iz vojne zadavil svojega prijatelja, 41-letnega Denisa Šustova, veterana vojne v Čečeniji. S posmrtnimi ostanki je nameraval nahraniti prašiče, so povedali tožilci. Batujevu trenutno sodijo in mu, če bo obsojen, grozi do 15 let zapora.

Borec zloglasne Wagnerjeve zasebne vojske, 28-letni Ivan Rosomahin, je bil rekrutiran iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi umora. Po vrnitvi iz Ukrajine je ubil 85-letno sosedo Julijo Bujski.

Drugi borec, ki ga je novačila skupina Wagner, 33-letni Georgij Sjukajev, je osumljen umora 38-letnega Soslana Valjieva.

49-letni prostovoljec Andrej Jakimov je po vrnitvi iz vojne ubil svojo ženo, 47-letno tajnico Viktorijo Jakimov.

23-letni Aleksander Jonkin, ranjeni prostovoljec, je novembra s signalno pištolo povzročil požar v nočnem klubu. Umrlo je 13 ljudi.

Posilil desetletno pastorko, zahteval intimne fotografije mladoletne hčerke

Devetnajstletni vojak Vladislav A. je obtožen, da je na svojem prvem dopustu po vrnitvi z bojišča posilil 17-letno dekle. Zaprli so ga v pristaniškem mestu Taganrog v regiji Rostov.

V regiji Orlov 36-letnemu moškemu, ki se je boril v Ukrajini, grozi do 20 let zapora zaradi spolne zlorabe svoje desetletne pastorke. Njegova žena je dejala, da je po vrnitvi iz vojne postal izjemno agresiven.

Vojak Jevgenij K. je zahteval, da mu 36-letna partnerka Nadežda pošlje intimne fotografije mladoletne hčerke. Fotografije mu je res poslala. Zdaj sta oba v sodnem postopku.