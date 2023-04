Ruskih predsedniških volitev, ki so načrtovane za naslednje leto, ne bodo preložili, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in poudaril, da je izvedbo volitev v letu 2024 podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Ugibanja o izvedbi predsedniških volitev, ki so napovedane za marec 2024, so se pojavila zaradi izjav visokih ruskih uradnikov, med drugim tudi vodje volilnega urada Ele Pamfilove, ki je Zahod obtožila sabotaže ruskih volitev z zajetnimi donacijami denarja.

Njene navedbe je ponovil tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je dejal, da se bo pritisk na Rusijo še dodatno okrepil. Kljub temu pa verjame, da se bodo volitve odvile po pričakovanjih.

Vladimir Putin sicer še ni razkril namena, da bo ponovno kandidiral za predsednika Rusije. Kot kandidati za njegovega naslednika ali naslednico, ki bo funkcijo prevzel ali prevzela 17. maja 2024, se med drugim omenjajo Maksim Oreškin, nekdanji ruski minister za gospodarski razvoj in Putinov ekonomski svetovalec, Pavel Grudinin iz ruske komunistične stranke, ki je na volitvah kandidiral že leta 2018, ko je zmagal Putin, Jelena Afanasjeva, senatorka iz orenburške oblasti, Dmitri Nosov, nekdanji olimpijec, osvojil je bronasto olimpijsko medaljo v judu, in politik, Maksim Surajkin, dolgoletni vodja stranke ruskih komunistov. Edini je kandidaturo na volitvah do zdaj napovedal mornariški kapitan Ivan Otrakovski.

V bližini Noginska, 50 kilometrov od Moskve, naj bi strmoglavil dron UJ-22 airbone, izdelan v Ukrajini. Na njem naj bi bilo 17 kilogramov eksploziva, ki pa ob strmoglavljenju drona ni eksplodiralo. Največji doseg takega drona je 800 kilometrov, pišejo ruski mediji.

Po razburjenju zaradi spornih izjav kitajskega veleposlanika v Franciji glede statusa nekdanjih sovjetskih republik je Peking danes poudaril, da spoštuje suverenost vseh nekdanjih republik Sovjetske zveze. Tri baltske države, v katerih so bili do izjav kitajskega diplomata še posebej kritični, so danes na pogovor poklicale kitajske veleposlanike.

"Kitajska spoštuje status nekdanjih republik in suverenih držav po razpadu Sovjetske zveze," je novinarjem v Pekingu danes dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning.

S tem se je odzvala in posredno distancirala od izjav, ki jih je pred kratkim dal kitajski veleposlanik v Franciji Lu Shaye in s katerimi je postavil pod vprašaj suverenost nekdanjih sovjetskih republik po mednarodnem pravu.

Lu je namreč v nedavnem pogovoru za francosko televizijo LCI na vprašanje, ali polotok Krim pripada Ukrajini, odgovoril, da je to odvisno od tega, kako gledamo na to zadevo. Pri tem je poudaril, da je Krim v preteklosti že bil ruski.

Dejal je še, da po mednarodnem pravu nekdanje sovjetske republike nimajo urejenega statusa, saj nikoli ni bil sprejet mednarodni dogovor, ki bi opredelil njihov status suverenih držav.

"Po razpadu Sovjetske zveze je bila Kitajska ena prvih držav, ki je vzpostavila diplomatske odnose s temi državami," je danes poudarila tiskovna predstavnica Mao. Na vprašanje novinarjev je potrdila, da Kitajska tudi Ukrajino obravnava kot suvereno državo, njena izjave povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Polemik v zvezi z izjavami kitajskega veleposlanika Mao sicer ni pripisala njemu, ampak "nekaterim medijem", češ da so izkrivili kitajsko stališče do Ukrajine in zanetili spore v odnosih s temi državami.

Sporne izjave so v Evropi in še zlasti v baltskih državah, ki so se izpod sovjetske oblasti osamosvojile leta 1991, povzročile veliko razburjenja. Litva, Latvija in Estonija so danes na pogovore poklicale kitajske veleposlanike, da pojasnijo izjave diplomatskega kolega v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je dejal litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis, bodo diplomate prosili, naj pojasnijo, ali se je "kitajsko stališče do neodvisnosti spremenilo, in naj jih spomnijo, da nismo posovjetske države, ampak države, ki jih je Sovjetska zveza nezakonito okupirala".

Njegov estonski kolega Margus Tsahkna je dejal, da želi izvedeti, "zakaj ima Kitajska takšno stališče ali komentarje o baltskih državah".

Latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs je že pred tem na Twitterju stališča kitajskega veleposlanika označil za "povsem nesprejemljiva". Kritikam na račun Luja se je pridružil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je njegove izjave prav tako označil za "nesprejemljive". "Evropska unija lahko samo domneva, da te izjave ne predstavljajo uradne politike Kitajske," je dodal v tvitu.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na Twitterju danes sporočil, da bodo odnosi med EU in Kitajsko na dnevnem redu junijskega zasedanja Evropskega sveta.

11.32 Rusi: Ukrajinci z droni napadli Krim, mi smo jih odbili

Ruska črnomorska flota je v noči na ponedeljek odbila napad brezpilotnih letal na krimsko pristanišče Sevastopol, je na aplikaciji Telegram sporočil proruski guverner Sevastopola Mihail Razvožajev.

"Po zadnjih podatkih je bil en dron uničen, drugi pa je eksplodiral sam. Trenutno je vse tiho, vse naše sile in službe pa so v pripravljenosti," je sporočil Razvožajev in zatrdil, da škode v napadu ni bilo. Ukrajina zadnjega napada z droni na Krim še ni komentirala.

8.40 Boj med ruskimi vojaki in zloglasno skupino Wagner

Boj, ki je izbruhnil med vojaki ruske vojske in zloglasno skupino plačancev Wagner, je prerasel v streljanje v okupiranem mestu Stanicja v ukrajinski regiji Lugansk.

Po poročanju generalštaba je bilo v spopadu več žrtev na obeh straneh. "Različne ruske sile poskušajo druga na drugo preložiti odgovornost za lastne taktične napake in izgube," so še zapisali v poročilu.

Wagnerjeve sile so se sicer pogosto znašle na nasprotnem bregu kot rusko obrambno ministrstvo zaradi več razlogov, vključno z dostavo streliva.

8.38 Član ruske elite pri wagnerjevcih

33-letni Nikolaj Peskov sin Putinovega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je potrdil, da je bil član zasebne vojaške skupine Wagner in da se je skoraj pol leta boril v Ukrajini, poroča BBC. "To je bila moja dolžnost, nisem mogel sedeti ob strani in gledati, kako moji prijatelji in drugi odhajajo v Ukrajino," je za prokremeljski medij Komsomolska pravda povedal 33-letnik.

Potem ko je lastnik Wagnerja Jevgenij Prigožin izjavil, da se je sin Putinovega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova boril skupaj z njegovimi plačanci v Ukrajini, je Nikolaj Peskov to informacijo potrdil. Za ruski medij Komsomolska pravda je povedal, da je bil v Wagnerju in da je skoraj šest mesecev služil v Ukrajini, piše BBC.

Med Wagnerjevimi plačanci je na tisoče kaznjencev, rekrutiranih iz zaporov, in redko se zgodi, da se član ruske elite odloči pridružiti omenjeni vojaški skupini. Številni moški so zbežali iz Rusije, da bi se izognili vpoklicu v vojsko. Sin Putinovega tiskovnega predstavnika pa se je odločil zasebni vojski pridružiti. Kot je pojasnil, je za vstop v Wagner uporabil ponarejeno osebno izkaznico, da njegovi kolegi ne bi izvedeli, kako je povezan s Kremljem.

Mlajši Peskov, znan tudi kot Nikolaj Čoleš, govori tekoče angleško, saj je več let v svoji mladosti preživel v Londonu, kjer je delal kot dopisnik za rusko državo televizijo. Trenutno pa sta oba člana družine Peskov pod sankcijami ZDA.