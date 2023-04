Ključni poudarki dneva:



17.19 Kitajski veleposlanik razburil s preizpraševanjem suverenosti baltskih držav

13.48 Litva poskusno prekinila stik z ruskim električnim omrežjem

12.45 Sin Peskova naj bi se z wagnerjevci boril v Ukrajini

10.50 Forbes: Ruski milijarderji bogatejši za 152 milijard dolarjev

10.41 V Belgorodu našli novo bombo, evakuirali so okoli tri tisoč ljudi

17.19 Kitajski veleposlanik razburil s preizpraševanjem suverenosti baltskih držav

Latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs je na Twitterju izražena stališča veleposlanika označil za povsem nesprejemljiva. Kot je pojasnil, so odločitev o tem, da na pogovor pokličejo predstavnika Pekinga, sprejeli v koordinaciji z Litvo in Estonijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rinkevičs je zapisal, da od kitajske strani pričakuje pojasnilo in umik veleposlanikovih besed.

58-letni diplomat Lu Shaye je med gostovanjem na francoski televiziji LCI na vprašanje, ali polotok Krim pripada Ukrajini, dejal, da je odvisno od tega, kako gledamo na to zadevo in pri tem izpostavil, da je Krim v preteklosti že bil ruski.

Ko ga je voditelj opozoril, da je po mednarodnem pravu Krim ukrajinsko ozemlje pod rusko okupacijo, je Lu dejal, da po mednarodnem pravu nekdanje sovjetske republike nimajo urejenega statusa, saj da nikoli ni bil sprejet mednarodni dogovor, ki bi opredelil njihov status suverenih držav.

Na njegove izjave sta se ostro odzvala tudi zunanja ministra Estonije in Litve, pri čemer je slednji te predstavil kot primer, zakaj baltske države ne zaupajo Kitajski glede mirovnih načrtov Pekinga za Ukrajino.

Kritikam na račun Luja se je pridružil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Tiskovna predstavnica francoskega zunanjega ministrstva je ob tem poudarila, da mora Kitajska zdaj pojasniti, ali so stališča njenega veleposlanika tudi uradna stališča Pekinga.

Za Luja to sicer ni prvi takšen incident. Nazadnje je nase privlekel pozornost s kritikami na račun francoskih poslancev, ki so razmišljali o potovanju na Tajvan. Zaradi takratnih opazk ga je zunanje ministrstvo v Parizu poklicalo na pogovor, ki pa se mu je sprva izognil, sklicujoč se na zaseden urnik.

13.48 Litva poskusno prekinila stik z ruskim električnim omrežjem

Litva je v soboto prvič popolnoma neodvisno od Rusije upravljala svoje električno omrežje. Poskus prekinitve povezave z ruskim omrežjem je trajal približno deset ur. Potrošniki tega niso opazili, poskus pa je služil kot priprava na načrtovano sinhronizacijo litovskega omrežja s preostalo celinsko Evropo.

"Še en izjemno pomemben korak, s katerim smo bližje dnevu, ko bomo tam, kjer spadamo – v evropskem omrežju," je po uspešnem preizkusu na Facebooku zapisala premierka Ingrida Šimonyte. Minister za energijo Dainius Kreivys je medtem poskusno prekinitev označil za "velik korak k energetski neodvisnosti".

Oba politika sta si osebno ogledala test, med katerim so bile potrebe Litve po električni energiji v celoti zagotovljene z lastno proizvodnjo ter uvozom iz Poljske in Švedske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Litva je sicer lani popolnoma ustavila uvoz energije iz Rusije, vendar je tako kot Estonija in Latvija še vedno del skupnega električnega omrežja z Rusijo in Belorusijo, imenovanega sistem BRELL, ki izvira še iz sovjetskih časov.

To pomeni, da so baltske države povezane z ruskim in beloruskim omrežjem in so pri ohranjanju stabilnosti svojih elektroenergetskih sistemov še naprej odvisne od Moskve.

Baltske države so sicer v zadnjih letih sprejele vrsto ukrepov za sinhronizacijo električnega omrežja regije s preostalo celinsko Evropo do leta 2025. Litva pa si želi ta cilj doseči hitreje, kot je bilo načrtovano. Estonija in Latvija pri testni prekinitvi povezav z ruskim omrežjem nista sodelovali, saj po navedbah njunih omrežnih operaterjev na to še nista tehnično pripravljeni.

12.45 Sin tiskovnega predstavnika Kremlja naj bi se z wagnerjevci boril v Ukrajini

Sin Dmitrija Peskova, tiskovnega predstavnika Kremlja oziroma Putina, Nikolaj Peskov je za ruski časopis Komsomolska Pravda povedal, da se je s plačanci skupine Wagner bojeval v Ukrajini. Dodal je, da se je bojeval, ker naj bi to čutil kot "dolžnost".

Yevgeny Prigozhin, founder of the "Wagner" PMC, said that he took 33-year-old Nikolai Peskov, the son of Putin's press secretary Dmitry Peskov, into service under false documents.



Putin's favorite newspaper, Komsomolskaya Pravda, even published an interview with Peskov Jr.,… pic.twitter.com/aLDW3twCHL — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2023

Nekaj manj kot pol leta naj bi pod skrito identiteto služil in se bojeval kot pripadnik topništva ruske plačanske vojske Wagner. "Pobuda je bila moja, to sem štel za svojo dolžnost," je povedal 33-letni Nikolaj Peskov. "Menim, da je moj oče ponosen name. Povedal mi je, da sem sprejel pravilno odločitev," je še povedal Nikolaj, ki naj ob tem prejel tudi medaljo za pogum.

Kot tiskovni predstavnik Kremlja in Vladimirja Putina dela Dmitrij Peskov od leta 2008, Reuters pa poroča, da je to eden izmed redkih javno znanih primerov, ko naj bi bližnji sorodnik katerega od visokih ruskih uradnikov sodeloval v vojni v Ukrajini.

"Od vseh mojih znancev je samo en človek, Dmitrij Sergejevič Peskov, ki je nekoč veljal za absolutnega liberalca, poslal svojega sina. Prišel je k meni in mi rekel: 'Vzemi ga za preprostega topničarja,'" je v videoposnetku na Telegramu povedal ustanovitelj Wagnerja Jevgenij Prigožin in potrdil Nikolajevo sodelovanje s plačanci.

10.50 Forbes: Ruski milijarderji bogatejši za 152 milijard dolarjev

Rusija ima na seznamu 110 uradnih milijarderjev, 22 več kot leto prej, poroča ruska izdaja Forbes, ki pravi, da se je njihovo skupno bogastvo povečalo s 353 na 505 milijard dolarjev, ko je bil seznam objavljen lani.

"Na lanske rezultate ocenjevanja so vplivale tudi apokaliptične napovedi o ruskem gospodarstvu," so zapisali pri Forbesu in dodali, da je skupno bogastvo ruskih milijarderjev leta 2021, pred začetkom vojne, znašalo 606 milijard dolarjev, poroča Reuters.

10.41 V Belgorodu našli novo bombo, evakuirali so okoli tri tisoč ljudi

V ruskem mestu Belgorod so včeraj evakuirali okoli tri tisoč ljudi, potem ko so v bližini območja, kjer je v četrtek rusko lovsko letalo odvrglo eksploziv, našli bombo, poroča ruski državni medij TASS, ki se sklicuje na lokalne službe za nujno pomoč.

Po evakuaciji občanov iz 17 stanovanjskih objektov so na teren odšli strokovnjaki za razstrelitev. Uradniki so na koncu sporočili, da ni nevarnosti eksplozije. Guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov je povedal, da so bombo odstranili in da se ljudje postopoma vračajo v svoja stanovanja.