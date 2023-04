Skrivnostni utrinek nad Kijevom sprožil veliko ugibanj #vŽivo

Nebo nad Kijevom je sinoči okoli 22. ure razsvetlil močan blisk, je sporočila regionalna vojaška uprava. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo v zavetiščih, in razglasili alarm za zračni napad.

7.15 Skrivnostni utrinek nad Kijevom sprožil veliko ugibanj

Nebo nad Kijevom je sinoči okoli 22. ure razsvetlil močan blisk, je sporočila regionalna vojaška uprava. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo v zavetiščih, in razglasili alarm za zračni napad. Ukrajinski poslanec Oleksij Gončarenko je na Twitterju potrdil, da so nad območjem videli "svetel blisk", vendar "ni bilo slišati eksplozije".

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 19, 2023

Oblasti v Kijevu so sprva ugibale, da je morda satelit ameriške vesoljske agencije Nasa padel na Zemljo, vendar je Nasa za BBC zatrdila, da je njihov satelit še vedno v orbiti. Ukrajinske letalske sile so domnevale, da bi bil blisk lahko meteorit in da ni bil posledica ruskega napada.

Ob dogodku je bil aktiviran alarm za zračni napad, vendar "zračna obramba ni bila aktivna", je na Telegramu povedal Sergej Popko, vodja kijevske vojaške uprave. "Po preliminarnih podatkih je ta pojav posledica padca Nasinega vesoljskega satelita na Zemljo," je dejal Popko.

Ameriška vesoljska agencija je v začetku tega tedna sporočila, da bo 300-kilogramski satelit v atmosfero znova vstopil v sredo. Vesoljsko plovilo RHESSI, ki so ga uporabljali za opazovanje sončnih izbruhov, je bilo leta 2002 izstreljeno v nizko Zemljino orbito in leta 2018 razgrajeno, je sporočila Nasa.