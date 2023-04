Slovenija bo pristopila k skupnemu naročanju streliva za Ukrajino

Kot so pojasnili na obrambnem ministrstvu, dogovor vzpostavlja okvir za sodelovanje držav članic v projektu in vsebuje določbe glede namena, upravljanja, financ, administracije, sklepanja pogodb in odgovornosti. Določa tudi varovanje tajnih podatkov, pristop novih članic ter končne določbe glede trajanja, dopolnitve in prenehanja oziroma umika.

"S podpisom projektnega dogovora za Republiko Slovenijo ne bodo nastale finančne obveznosti, saj vzpostavlja le okvir za nadaljnje sodelovanje," so poudarili. Pojasnili so, da gre za mednarodni akt.

Slovenija se bo tako pridružila skupnemu naročanju streliva v okviru projekta EDA, h kateremu je doslej pristopilo 23 članic Unije in Norveška.

O njem so se dogovorili na zasedanju obrambnih in zunanjih ministrov članic EU v okviru načrta za nadaljnje dobave topniškega streliva Ukrajini, ki predvideva dobavo milijona topniških izstrelkov v prihodnjih 12 mesecih. Članice EU jih bodo zagotovile iz skupnih naročil, pa tudi iz obstoječih zalog, pri čemer bosta za sofinanciranje tega na voljo dve milijardi evrov iz evropskega mirovnega instrumenta.

Projektni dogovor poleg hitrega postopka za nakup topniškega streliva kalibra 155 milimetrov obsega tudi sedemletni okvir za različne tipe in kalibre streliva – od 5,56 do 155 milimetrov, piše na spletni strani EDA.

Pogovor o proizvodnih zmogljivostih evropske obrambne industrije

Načrt za dobave streliva Ukrajini poleg tega vključuje krepitev proizvodnih zmogljivosti evropske obrambe industrije, o čemer na današnjem srečanju na dvorcu Zemono premier Robert Golob ter ministra za obrambo in gospodarstvo Marjan Šarec in Matjaž Han razpravljajo z evropskim komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom.