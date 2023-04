Breton: V naslednjih letih bomo morali izdatke za varnost še okrepiti #video

Premier Robert Golob je danes na dvorcu Zemono gostil evropskega komisarja za notranji trg Thierryja Bretona. Na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi ministra za obrambo in gospodarstvo Marjan Šarec in Matjaž Han, so govorili o krepitvi evropske obrambne industrije, pa tudi o gospodarski konkurenčnosti.

"Slovenija je tretja najbolj industrijsko razvita država v Evropi. Danes smo se pogovarjali, da je zaradi ruske agresije in okrepitve obrambe na voljo veliko denarja za njen razvoj. Sredstva morajo biti porabljena v ta namen. Prvotna pobuda je prihajala s strani potreb za izdelavo streliva za Ukrajino, vendar danes beseda ni tekla o tem.

Pogovarjali smo smo se o področju rešitev za visokotehnološko opremo. Slovenija je ena od vodilnih držav v svetu na tem področju. Rešitve so uporabne tudi na drugih področjih, denimo kmetijstvu ali avtomobilski industriji. To je trenutek, ko lahko Slovenija z vlaganji dejansko poskrbi za svojo prihodnost," je poudaril Golob.

"Govorili smo tudi o jedrski energiji, za katero verjamemo da je del zelenega prehoda. Vključiti jo je treba v ustrezne evropske sklade. Le na ta način bo Evropa lahko pokrila energetske potrebe," je dodal predsednik slovenske vlade.

"S predsednikom vlade Golobom se strinjava. O prihodnosti ne moremo govoriti brez razvoja industrijskega sektorja. Radi bi bili sposobni skupaj izkoristiti znanje in kompetence. Slovenija je zelo močno vpeta v evropske dobavne verige.

Ko govorimo o obrambni industriji, vojna v Ukrajini je povsem spremenila geopolitično situacijo. Vse članice so bile prisiljene povečati izdatke v obrambo. V naslednjih letih bomo morali izdatke za varnost še okrepiti," je dejal Breton.

"Stokovno znanje podjetij, ki jih bova danes obiskala, je zelo pomembno. Potrebujemo napredne zmogljivosti. Namen imamo okrepiti sodelovanje, zato bomo še naprej govorili o tem, kako optimizirati zmogljivosti," je še dodal komisar Breton.

Avtomobilska industrija se prilagaja novim zahtevam

"Dotaknili smo se tudi avtomobilske industrije, ki v Sloveniji predstavlja več kot 10 odstotkov BDP. Komisarju smo predstavili načrte in dobili podporo, da naš avtomobilski grozd v svojih bodočih načrtih povežemo s partnerji v Evropi," je izjavil Golob in dodal, da je avtomobilska industrija v procesu tranzicije in da bomo morali tehnologijo prilagoditi okoljevarstvenim zahtevam in standardom.

"Če hočemo doseči okoljske cilje do 2025, moramo doseči vsaj 20 odstotni delež jedrske eneregije. Govorili smo tudi o tem, da moramo še več vlagati v čiste energije."

"Smo v času, ko v države članice EU preusmerjamo sredstva za zeleni in digitalni prehod," je dejal Breton.

"Imamo tudi specifično linijo financiranja streliva državam, ki bi rade povečale kapacitete. Veliko streliva smo dobavili Ukrajini in številne države moramo zapolniti svoje potrebe."

Kdaj se bo Slovenija pridružila k skupnemu naročanju streliva? "Dejstvo je, da je Slovenija pristopila k skupnemu mehanizmu naročanja. Tako bomo pokazali solidarnost, vendar pa ne želimo govoriti o podrobnosti.

"Na področju energije delimo mnenje, da je jedrska energija sestavni del rešitve zelenega prehoda. Pogled na jedrsko energijo ni še primerljiv z ostalimi obnovljivimi energijami, ampak upamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo," je povedal premier Golob.

Pogovori potekali v luči vojne v Ukrajini

Pogovori o krepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije potekajo v luči ruske agresije na Ukrajino. Premier je ob robu vrha voditeljev EU konec marca dejal, da bi morala biti obrambna proizvodnja enakomerno razporejena po vsej EU, pri tem pa bi morala sodelovati tudi Slovenija. Takrat je razkril, da bo prav temu namenjen tudi obisk Bretona v Sloveniji.

"Z njim bomo preigrali scenarije, kaj je možno znotraj evropskega okvirja, in kaj je tisto, kar bo Evropska komisija konkretno podprla." je v Bruslju povedal Golob.

Kot so napovedali v premierjevem kabinetu, bodo po pogovorih na dvorcu Zemono obiskali ajdovsko podjetje Timtec, katerega večinski lastnik je Ivo Boscarol. Podjetje se ukvarja z razvojem in proizvodnjo obrambnih sistemov. Tam se bo predstavilo še eno ajdovsko podjetje C-Astral, ki se ukvarja s proizvodnjo majhnih sistemov brezpilotnih zrakoplovov s fiksnim krilom.

Na delovnem kosilu sta med temami pogovorov obrambna industrija ter konkurenčnost evropskega gospodarstva s poudarkom na avtomobilski industriji. pic.twitter.com/3PtCp03RBb — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 20, 2023

Med temami današnjih pogovorov so še konkurenčnost evropskega gospodarstva ter najnovejši paket predlogov Evropske komisije za spodbujanje zelenega prehoda.

Vlada danes o pridružitvi Slovenije pri skupnem naročanju streliva za Ukrajino

Krepitev proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije je sicer eden od treh stebrov evropskega načrta za dobavo streliva Ukrajini. Prvi predvideva dobave topniškega streliva iz obstoječih zalog članic, drugi pa skupno naročanje streliva kalibra 155 milimetrov.

Do začetka aprila se je skupnemu naročanju pridružilo 23 članic EU in Norveška. Slovenska vlada pa bo gradivo o pridružitvi obravnavala na današnji seji.