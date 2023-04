Interpelacija vlade v DZ se je po 14 urah razprave zaključila brez sklepov, a s pozivom predsednika SDS Janeza Janše, naj se vlada "vzame v roke". Janša je po koncu interpelacije tudi ocenil, da vlada ne bo zdržala do konca mandata. Premier Robert Golob pa je sklenil, da se je v razpravi pokazala razlika med sedanjo in preteklo vlado.

Janez Janša je v izjavi za medije po zaključeni interpelaciji ocenil, da se je v današnji razpravi pokazalo, da premier govori eno, ministri pa nekaj drugega. Zato upa, da je vlado in koalicijo današnja razprava povezala in ji nastavila ogledalo ter jo streznila, "da nehajo delati zmedo".

"Vsaka konstruktivna kritika vladi koristi, ker lahko potem popravi svoje delovanje," je dejal. SDS bo še naprej ravnala v skladu z načelom, da bodo podprli dobre stvari in nasprotovali tistemu, za kar menijo, da škodi državi, pri čemer so pripravljeni "poseči" tudi po vnovičnih referendumih. Napovedal je, da vlada ne bo zdržala mandata. "Ni pa rečeno, da bodo takrat, ko bo ta vlada padla, predčasne volitve," je ocenil.

Golob: Dialog z Ruparjem je bil kratek, ampak zmeraj se nekje začne

"Mislim, da so se danes tisti, ki so spremljali to debato, lahko dokončno prepričali, v čem je razlika med opcijo, ki je vladala do 24. aprila lani in sedanjo vlado," pa je po razpravi dejal premier Robert Golob. Prva naj bi živela v preteklosti, "drugi se pa soočamo z realnostjo".

Golob je poudaril, da vztrajajo pri spoštljivem in odprtem dialogu z vsemi, tudi tistimi, ki morda ne delijo njihovega mnenja. To po njegovi besedah dokazuje tudi, da se je v zadnjih tednih srečal s predstavniki kmetov, ki so nato v tem tednu odstopili od pogajanj, danes pa se je ob robu interpelacije srečal s predsednikom Inštituta 1. oktober Pavletom Ruparjem. "Dialog je bil kratek, ampak zmeraj se nekje začne," je dejal in dodal, da lahko z dialogom najdejo boljše rešitve.

Janša je sicer v obrazložitvi interpelacije zoper delo Golobove vlade izpostavil, da je bilo na začetku njenega mandata "slišati velike besede o reformah, po skoraj enem letu pa je od vseh teh reform na mizi ostala zgolj reforma časovnic".

Vladi je očital, da se je najprej lotila ukinjanja urada za demografijo in Muzeja slovenske osamosvojitve. Poleg neizpolnjenih obljub o reformah, predvsem zdravstvene in davčne, ji je očital tudi centralizacijo države, kadrovske čistke in pritiske na ustavno sodišče. Janša je govoril tudi o pomenu osamosvojitve ter ocenil, da je Slovenija danes v krizi vrednot.

Golob je v odgovoru na seji DZ interpelacijo označil za priložnost, da bodo lahko predstavili resnico o delu vlade. Ta namreč ne pride do ljudi tudi zato, ker so po njegovih besedah "nekateri mediji ugrabljeni ter ker nekateri ves čas zavajajo in ustrahujejo".

Golob se je zahvalil SDS in Janši

Golob je SDS očital, da so ob začetku mandata blokirali delo DZ in vlade z vlaganjem zakonov, nato pa referendumskih pobud. V dokaz uspešnosti dela vlade je nanizal vrsto podatkov, med drugim o ceni električne energije, nafte in bencina, inflaciji, brezposelnosti, pa tudi sprejete odločitve na davčnem in zdravstvenem področju. Sicer pa se je uvodoma zahvalil SDS in Janši, ki je po njegovih besedah spomnil na vse tisto, čemur so ljudje pred letom dni rekli ne.

V opozicijskih poslanskih skupinah so bili v razpravi o interpelaciji vlade kritični do njenega dela. V SDS so napovedali, da bodo pripravili sklepe, ki bi vladi naložili odpravo nezakonitih stanj ter prenehanje protiustavnega delovanja, a jih nato niso vložili.

V poslanski skupini NSi vladi očitajo predvsem neuspešnost pri zdravstveni reformi. SDS so predlagali, naj ob interpelacijo vložijo sklepe, saj da bi morala interpelacija imeti nek "glasovalni zaključek", sicer je bila današnja razprava "brezplodna".

V koalicijskih poslanskih skupinah, Svobodi, SD in Levici, zavračajo očitke iz interpelacije. Vlada je njihovem prepričanju uspešna in vredna zaupanja, predlagateljem pa očitajo, da vsebina interpelacije ne temelji na dejstvih in pomeni zlorabo tega instituta. V Svobodi so poudarili, da je vlada že z dosedanjimi ukrepi na področju zdravstva dokazala, da ne namerava ostati le pri obljubah, temveč bo reformo izpeljala.

Očitke poslancev SDS sta zavrnila tudi oba podpredsednika vlade. Koordinator Levice Luka Mesec je ocenil, da pri obravnavi interpelacije predlagateljem ne gre le za diskreditacijo vlade, ampak za poskus njene demonizacije. Predsednica SD Tanja Fajon je menila, da vsi štirje ministri iz vrst SD delajo dobro. V izjavi ob robu seje DZ je zatrdila, da ni večjih konfliktov znotraj vlade.

Med razpravo v DZ se je na Trgu republike na pobudo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na zborovanju Za Slovenijo in resnico zbralo nekaj sto ljudi, ki so proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Podprli so interpelacijo in priporočila NSi vladi za krepitev vrednot osamosvojitve.