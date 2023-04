V DZ razprava o interpelaciji zoper Golobovo vlado

Ob robu interpelacije bo pozno popoldan na Trgu republike v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki je po odločitvi o združitvi muzejev tudi pozvalo k interpelaciji vlade, potekalo protestno zborovanje "za Slovenijo in resnico proti rušenju temeljev slovenske enotnosti in državnosti".

Ob robu interpelacije bo pozno popoldan na Trgu republike v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki je po odločitvi o združitvi muzejev tudi pozvalo k interpelaciji vlade, potekalo protestno zborovanje "za Slovenijo in resnico proti rušenju temeljev slovenske enotnosti in državnosti". Foto: STA

DZ danes čaka razprava o interpelaciji vlade Roberta Goloba, ki jo je vložila SDS. Zanjo je predvidenih 14 ur, po pričakovanjih se bo vrtela predvsem okoli ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in urada za demografijo ter dozdajšnjih potez Golobove vlade. Ta očitke zavrača kot neutemeljene in poudarja prve korake na poti do zastavljenih reform.

V SDS želijo v razpravi ob interpelaciji odgovor na vprašanje, v kakšni meri vlada uresničuje prisego, podano ob imenovanju v DZ.

V interpelaciji, ki po besedah prvaka SDS Janeza Janše pomeni razpravo v DZ "o spornih potezah te vlade, ki zajedajo same temelje Slovenije", in je predvsem poskus klica k razumu, vladi očitajo združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine, ukinitev urada za demografijo, opustitev dolžnega ravnanja na področju zdravstva in na področju preprečevanja nezakonitih migracij. Kritični so tudi do finančne politike vlade in njenih kadrovskih potez.

Vlada, ki vse očitke zavrača kot vsebinsko deplasirane, je prepričana, da je pri svojem delu uspešna in uresničuje zahtevno zastavljene cilje. Med dosežki navajajo ukrepe za blaženje posledic energetske in prehranske draginje, obuditev socialnega dialoga, spoštovanje pravne države ter prve korake na poti do zdravstvene reforme in reforme plačnega sistema v javnem sektorju.

Predvidoma burna razprava, v kateri bosta koalicija in opozicija glede uspešnosti dela vlade po pričakovanjih ostali na nasprotnih bregovih, sicer širših političnih posledic za vladno koalicijo najverjetneje ne bo prinesla. Predlagatelji interpelacije se namreč niso odločili za konstruktivno nezaupnico, o morebitnih sklepih pa se bodo odločili med razpravo.