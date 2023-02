Janša Toninu postavil ultimat

Iz stranke SDS bodo podpise poslancev za interpelacijo proti kulturni ministrici Asti Vrečko prispevali, ko jim bodo vsi poslanci NSi posredovali svoje podpise za interpelacijo zoper vlado, so na sestanku sporočili prvaku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu. V NSi se za zdaj še niso odzvali.

V NSi so namreč po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, v kateri ji med drugim očitajo vodenje kulturne politike, ki naj bi bilo v nasprotju s slovensko ustavo, ter kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine in strategije kulturne dediščine za obdobje med letoma 2020−2023.

Interpelacijo so v sopodpis poslali opozicijski SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti, saj poslanska skupina NSi sama nima zadostnega števila poslancev za vložitev interpelacije. Po poslovniku DZ lahko to namreč stori najmanj deset poslancev, barve krščanskih demokratov pa v DZ v tem mandatu zastopa osem poslancev, zato potrebujejo podporo drugih poslanskih skupin.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sta že sporočila, da podpisov za vložitev interpelacije ne bosta prispevala. Iz SDS pa so danes sporočili, da bodo podpise pod interpelacijo zoper ministrico Asto Vrečko posredovali "sočasno ob posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado".

Da se v SDS pripravljajo na interpelacijo zoper celotno vlado, je bilo razumeti tudi iz besed prvaka SDS Janeza Janše, ki je minuli teden na vprašanje o morebitni podpori interpelaciji ministrice za kulturo dejal, da "bi bila interpelacija zoper ministrico upravičena ali pa zadostna, ali pa dovolj močan odziv do časa, dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade".