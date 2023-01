Ukinitev muzeja: VSO vlado poziva k preklicu. Imajo "akcijski načrt".

V VSO so se odločili, da dajo vladi čas še do 10. februarja, da prekliče svojo odločitev, sicer bodo začeli izvajati akcijski načrt.

V VSO so se odločili, da dajo vladi čas še do 10. februarja, da prekliče svojo odločitev, sicer bodo začeli izvajati akcijski načrt. Foto: STA

Potem ko je vlada s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije, danes na to temo razpravljajo tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle, predsednik SDS Janez Janša, nekdanji državni sekretar Jelko Kacin in nekdanji direktor Javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel.

Vlada je prejšnji teden sprejela sklep o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. VSO je združitvi že večkrat nasprotovala, poslanska skupina skupina NSi pa je začela pripravljati interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko.

Vlado pozivajo k preklicu, sicer imajo "akcijski načrt"

V VSO so se odločili, da dajo vladi čas še do 10. februarja, da prekliče svojo odločitev, sicer bodo začeli izvajati akcijski načrt v obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve in same osamosvojitve, je napovedal predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle. Podrobnosti načrta ni predstavil, je pa dejal, da ima več elementov in "ne samo kakšnega zborovanja." Več informacij je, če si vlada ne premisli, napovedal po omenjenem datumu.

Dodal je, da to odločitev jemljejo zelo resno. "Jemljemo jo kot udarec slovenski državotvornosti in udarec po slovenski osamosvojitvi."

Janša ne verjame v argumentacijo vlade

Predsednik SDS Janez Janša je poudaril, da osamosvojitev ni bila zgolj podvig ene politične opcije, ampak enotnih Slovencev. “Brez te enotnosti Slovenije danes ne bi bilo, in če si kakšen dogodek zasluži neko dostojno obeležitev, potem je to zagotovo dogodek, v katerem smo bili Slovenci enotni,” je dejal.

.@JJansaSDS: Brez enotnosti Slovenije danes ne bi bilo. Če si kakšen dogodek v zgodovini zasluži neko dostojno obeležitev, potem je to zagotovo dogodek, ko smo bili Slovenci enotni. Takratna enotnost je bila celo širša od nacionalne pripadnosti. pic.twitter.com/Ut0J8BsIHm — SDS (@strankaSDS) January 24, 2023

Kot pravi v argumentacijo vlade za svojo odločitev ne verjame. “Če bi šlo pri motivih vlade za bojazen, da bi muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je ustanovila neka druga vlada, enostransko prikazoval to obdobje, naj menjajo vodstvo. Itak so to naredili povsod drugod,” je opisal. Dodal je, da bi vlada lahko akt o ustanovitvi muzeja, če meni, da je ta pomanjkljiv, dopolnila. Obenem meni, da ministrica za kulturo “ni dorasla svoji funkciji”, vendar je to soglasna odločitev vlade.

Rupel: Asta Vrečko si je dovolila "več kot ji je dovoljeno"

Nekdanji direktor Javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel je krivdo za odločitev pripisal celotni vladi, tudi predsedniku vlade Robertu Golobu, ki j, kot je dejal, “za vlado odgovoren in hoče prevzeti zgodovino”. Meni pa, da je tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko z napovedjo združitve naredila “več, kot ji je dovoljeno” oziroma si je sama dovolila več kot ministri v preteklosti.

Nekdanji državni sekretar Jelko Kacin je združitev dveh muzejev označil za “zgodovinski izbris in zgodovinsko napako”. Poudaril je, da ne govorimo o dejanju ene ministrice, ampak o dejanju celotne vlade, v katerem ne vidi razlike med koalicijskimi partnerji. “Tri stranke so hkrati pritisnile na tipko delete. To je nezrelo in politično nesprejemljivo, tako se pač ne dela. To ni demokratična država, saj vlada s svojim ravnanjem daje izredno slabe vzglede.”