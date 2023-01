Združena muzeja razlog za interpelacijo? #video

Dan po tem, ko je vlada sprejela sklep o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, kar je že pred novim letom dvignilo veliko prahu, pa ministrica za kulturo spet poudarja, da gre le za združitev dveh muzejev in ne za njuno ukinitev, so poročali v informativni oddaji Planet 18.

Le leto in pol je deloval Muzej osamosvojitve Slovenije, preden je z menjavo vlade padla tudi odločitev o ukinitvi samostojnega muzeja. "Gre za političen motiv, političen projekt. Nekaterim pač poudarek na osamosvojitvi ne ustreza in zdaj se sklicujejo na argument stroke," pravi Lojze Peterle.

Da gre vsekakor za izjemno pomemben del slovenske zgodovine in da s to odločitvijo le združujejo dve ločeni ustanovi, ki se pri obravnavi tem prekrivata, pa na kritike odgovarja ministrica za kulturo. "S tem le sledimo pozivom strokovne javnosti, tudi veteranskih društev, ki so nas pozvali, da je bila odločitev za ustanovitev samostojnega muzeja preuranjena, brez javne razprave in tudi brez strokovnih podlag."

Kljub sprejetju sklepa bosta oba muzeja do vpisa v sodni register nadaljevala svoje delo. Najprej pa mora biti imenovan v. d. direktorja novega javnega zavoda. Ob tem pa je ministrica opozorila tudi na to, da so bili prostori muzeja na Poljanski cesti namenjeni izključno Arhivu Slovenije, kar je razvidno tudi iz gradbenega dovoljenja.

