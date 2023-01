Sojenje, polno preobratov #video

Velik preobrat v sojenju desetletja pri nas, prvoobtoženi v zadevi Balkanski bojevnik Dragan Tošić je priznal krivdo. Enako so storili tudi Jakob Remškar in večina preostalih soobtoženih. Sodnica je Tošićevo in Remškarjevo priznanje že sprejela, preostali bodo obravnavani v ponedeljek. Tožilstvo predlaga kazen v višini že prestanih kazni v zaporu. Presenečenje? Morda za nepoznavalce; tisti, ki sojenje podrobno spremljajo, pa so to pričakovali.

Primer ima dolgo brado, skupina je pod vodstvom Tošića v letih 2008 in 2009 na veliko trgovala s kokainom in organizirala prevoze te droge iz Južne Amerike v Evropo, policija pa je združbo razbila leta 2010. Tudi sojenje je bilo polno preobratov, na prvem je bila večina oproščena, druga, obsodilna sodba je bila razveljavljena, to je zdaj že tretje sojenje, ki je zelo intenzivno, ker mu je grozilo zastaranje. Več pa v videoposnetku zgoraj.

Na veliko naj bi trgovali s kokainom ter organizirali prevoze droge iz Južne Amerike v Evropo – predvsem iz Urugvaja, tudi prek Južne Afrike v Slovenijo in nato v Italijo. Povezani pa naj bi bili tudi z zloglasnim narkokraljem Darkom Šarićem, a so bili dokazi o teh povezavah izločeni.

V sodnem procesu je skozi leta prišlo do več preobratov. Prvič leta 2012, ko je bila večina obtoženih oproščena. Obsojeni so bili šele šest let pozneje, v ponovljenem sojenju. Vendar je vrhovno sodišče že čez tri leta, novembra 2021, sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Tošić in nekateri soobtoženci so takrat odkorakali na prostost. Tretje sojenje se je začelo lani, z zahtevo obrambe po izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov.



Primer Balkanski bojevnik bi zastaral že novembra letos, a zdaj je gotovo, da bo do sklepa prišlo hitreje. Obtoženi, ki jih niso obravnavali danes, bodo na mizi v ponedeljek. Obsežen spis Balkanski bojevnik tako menda zdaj res dobiva zadnje poglavje.

