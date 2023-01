Ob nakupu vozovnice ste obenem tudi zavarovani #video

Zaradi podrtega drevja se je v torek zvečer na železniški progi Metlika−Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak. Po podatkih Slovenskih železnic (SŽ) se je pri tem lažje poškodovalo pet potnikov, ki so že v domači oskrbi. Železniška proga med Metliko in Ljubljano bo do nadaljnjega zaprta.

Na nesrečno iztirjenemu se vlaku je bilo poleg štirih železničarjev še sedem potnikov. Na pomoč so jim prihiteli tamkajšnji gasilci.

Gregor Vlažič, direktor in poveljnik Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto: "Klic je prišel na regijski center od tistih, ki so ostali v drugem vagonu, ki se ni iztiril, tako da so bile informacije razmeroma skope. Naši gasilci so takoj pohiteli na kraj nesreče, hkrati pa smo aktivirali tudi dve prostovoljni gasilski društvi zaradi nedostopnega terena in ker se ni vedelo, kaj lahko na terenu pričakujemo."

Na intervenciji je sicer sodelovalo sedem poklicnih in 21 prostovoljnih gasilcev. Od vseh potnikov pa jih je bilo poškodovanih pet. Za potnike je bil med Novim mestom in Uršnimi seli organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Sicer pa je vsak potnik, ki kupi železniško vozovnico, tudi zavarovan in lahko v primeru nesreče uveljavlja odškodnino.

Več v zgornjem prispevku iz informativne oddaje Planet 18.

