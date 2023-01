Preprodaja drog po planinskih poteh #video

V informativni oddaji Planet 18 smo poročali o novem uspehu organov pregona. Gorenjski kriminalisti so ob pomoči avstrijskih varnostnih organov razbili še eno kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog in nelegalnega orožja. Zasegli so še več kosov avtomatskega orožja, pa tudi več kot 800 tisoč evrov gotovine.

Člani združbe so bili precej organizirani. Za preprodajo drog v Avstrijo so uporabljali planinske poti, na Gorenjskem prek starega prehoda Ljubelj, dolgove pa so poskušali izterjati tudi tako, da so od dolžnika zahtevali, da proda svoj organ. Več kot 500 kriminalistov in policistov je sodelovalo v dve leti trajajoči preiskavi, ob koncu katere so kazensko ovadili 49 oseb.

Na sodišče so ob koncu privedli 15 osumljenih, za 14 od teh je bil predlagan pripor in zoper vse je bil tudi odrejen. Kljub uspešni preiskavi in dobremu meddržavnemu sodelovanju pa direktor uprave kriminalistične policije David Antolovič opozarja na nujnost posodobitve kazenske postopkovne zakonodaje, ki bi se morala prilagoditi hitremu razvoju informacijske tehnologije.

