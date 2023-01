Ste že slišali za kraj Klopce? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od Poštene vasi do Boge vasi. Tudi pretekli petek smo vam že tradicionalno postregli z novo epizodo Planetovih potepanj po slovenskih krajih z nenavadnimi imeni. Ne zamudite novega kraja že ta petek ob 18. uri na Planetu v informativni oddaji Planet 18.

Naselja s hudomušnim, neobičajnim, za koga morda tudi čudnim imenom lahko najdemo praktično po vsej državi, je pa dejstvo, da imamo največ nenavadnih krajevnih imen na Dolenjskem in v osrednji Sloveniji. In prav v zadnji se bomo mudili danes.

Tudi danes vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov kraji@planet-tv.si, če ste kje opazili nenavadno krajevno ime in bi nas radi nanj opozorili. Če pa prihajate iz kraja s prav posrečenim imenom, bomo veseli tudi vašega povabila na obisk.

Celotno epizodo si lahko ogledate na Planeteki, kjer lahko najdete tudi vse druge do zdaj obiskane kraje z nenavadnimi imeni. Od Ščurkov do Klopc, na katere nas je opozorila gledalka Štefka. Klopce lahko v Sloveniji najdemo kar trikrat: v občinah Žužemberk, Slovenska Bistrica in Dol pri Ljubljani.

V zadnji v Klopcah prebiva 79 prebivalcev, število po podatkih statističnega urada z leti sicer upada, v Klopcah pa najdemo več žensk kot moških – če je prvih 44, je zadnjih 35. Kako si pravijo prebivalci Klopc in od kod navdih za njihovo krajevno ime?

Domačinka Ilka nam je med obiskom kraja pripovedovala tudi o tem. Pravi, da naj bi neki cesar prišel tja na izlet. Ker mu je bil všeč razgled, naj bi naročil, da mu postavijo klopce, da se bo usedel in občudoval razgled. In prav to naj bi bil razlog, da je ta vas dobila ime Klopce.

