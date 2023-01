Ali lahko s povprečno plačo dobimo posojilo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvig minimalne plače na 1.203 evre bruto oziroma 878 evrov neto bo imel po navedbah Združenja bank Slovenije izrazito negativne posledice na najem posojil. Ob tem so poudarili, da mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz naslova posojilnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače. Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se tako rekoč v banki ne more zadolžiti, še dodajajo v združenju bank.

Že nekaj let je jasno, da predvsem mladi skoraj ne morejo kupiti prvega stanovanja, še težje je to velikokrat za mlade družine. In če bi moral dvig minimalne plače izboljševati življenjske pogoje, se včasih zdi, da ni tako.

Sklep slovenske centralne banke namreč določa, da mora posameznik po plačilu obroka razpolagati še z mesečnim ostankom v višini 76 odstotkov minimalne plače. Pred dvigom minimalne plače je torej na računu moralo ostati malo več kot 800 evrov, po dvigu pa nekaj več kot 900 evrov.

V praksi to pomeni, da se je za nekoga, ki ima povprečno slovensko plačo, torej 1.317,60 evra neto maksimalno anuiteta zmanjšala s 501 evra na 403 evre. Posojilna sposobnost pa se je zmanjšala s skoraj 90 tisoč evrov na približno 72 tisoč evrov. Posojilna sposobnost posameznika se je torej poslabšala za okoli 17 tisoč evrov. Še precej bolj se posojilna sposobnost zniža družinam z otroki, in sicer za okoli 35 tisoč evrov.

Dvig minimalne plače pa bo prinesel tudi nekatere druge nevšečnosti. Zaradi višjih stroškov delodajalcev lahko skoraj zagotovo pričakujemo podražitve vrtcev in različnih storitev. Več v zgornjem prispevku.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu. Ta teden je z vami voditeljica Katarina Braniselj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.