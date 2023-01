Kdo bo delal v domovih za starejše? #video

Pomanjkanje primernega kadra v domovih za starejše je vse večja težava. Zaradi nizkih plač in težkih delovnih razmer novih delavcev praktično ni mogoče dobiti, vse več jih tudi odhaja. V Domu upokojencev Ptuj bi se lahko premajhno število kuharjev že kmalu poznalo na kakovosti oskrbe, podobno pa je tudi v domu upokojencev v Mariboru, so poročali v informativni oddaji Planet 18 .

Kadrovska stiska je v domovih za starejše že nekaj časa pereč problem. Negovalcev skorajda ni mogoče dobiti, zdaj pa je nastala velika težava tudi s kuharji. V Domu upokojencev Ptuj sta v enem dnevu odšli kar dve kuharici. Največja težava pri kadrovskem primanjkljaju naj bi bila nestimulativno plačilo in slab sistem nagrajevanja. V domovih za starejše namreč številni kuharji še vedno delajo za minimalno plačilo.

Nič drugače ni v Domu Danice Vogrinec v Mariboru, kjer prav tako primanjkuje kuharjev, bolničarjev in zdravstvenih tehnikov. Zaposleni so posledično preobremenjeni. Ker tako v domovih ne morejo več ustrezno delovati, so se že obrnili tudi na ministrstvo. Za izboljšanje stanja s kadrom so med drugim predlagali sistemske ureditve in možnost nagrajevanj.

Vesna Šiplič Horvat, direktorica Doma upokojencev Ptuj, ob tem poudarja: "Potrebni bodo tudi načrtno usmerjeno izobraževanje mladih, stimulativno plačilo, boljši delovni pogoji in seveda boljši kadrovski normativi."

