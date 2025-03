Letošnja redna letna uskladitev oskrbnin v domovih za starejše s 1. marcem znaša 0,7 odstotka. To po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost pomeni, da ne bodo sledile 15-odstotnemu dvigu stroškov dela. Potencialni dvig oskrbnin zaradi dviga plač so že preprečili z nedavno novelo zakona o dolgotrajni oskrbi.

Ministrstvo je sredstva za dvig plač v domovih zagotovilo v proračunu.

Minister Simon Maljevac je letošnjo redno letno uskladitev dovolil le v višini zakonsko predvidenega absolutnega minimuma. Prepričan je namreč, da premiki na trgu ne smejo vplivati na univerzalno dostopnost do socialnega varstva. "Dolgotrajna oskrba je za vse, ne le za tiste z globljo denarnico," je poudaril ob določitvi višine uskladitve.

Cene storitev v domovih se uskladijo z inflacijo in rastjo življenjskih stroškov

Z redno letno uskladitvijo cen storitev in nastanitev v socialnovarstvenih ustanovah se cene uskladijo z inflacijo in rastjo življenjskih stroškov. Domovi starejših izračunajo in predlagajo dvig, ministrstvo pa je pri tem regulatorni organ.

Po odredbi o določitvi standarda povprečne plače in stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za starejše od 65 let, ki ga je mogoče upoštevati v cenah storitev, standard povprečne plače zaposlenih pri oskrbi I znaša 1.283 evrov. Pri oskrbi I je potrebne najmanj osebne pomoči. Pri oskrbi IV standard znaša 1.347 evrov.