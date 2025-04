Ministrstvo od SeneCure do petka zjutraj pričakuje pojasnila

Po medijskem poročanju, da avstrijska družba SeneCura prodaja svojo mrežo domov za starejše v Sloveniji, so na ministrstvu za solidarno prihodnost družbo pozvali k pojasnilu navedb. Če te držijo, primer razkriva tveganja prepuščanja skrbi za starejše trgu, so se odzvali na ministrstvu. Odziv koncesionarja pričakujejo do petka zjutraj.

Kot so na ministrstvu zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so bili iz medijev obveščeni, da naj bi se avstrijska družba SeneCura umaknila iz slovenske mreže domov starejših in prodala sedem domov, v katerih je nastanjenih približno 850 oskrbovancev. O tem je ta teden poročal portal Necenzurirano.

Pri tem so na ministrstvu navedli besede ministra Simona Maljevca, da jih podjetje o tej nameri ni obvestilo ne uradno ne kako drugače. "Podjetje SeneCura, ki upravlja z zasebno mrežo domov za starejše v Sloveniji, o svoji potencialni nameri prodaje obstoječih kapacitet ni obvestilo ne ministrstva, ki ga vodim, ne mene osebno," je poudaril minister. Ob tem je pojasnil, da "problematično neinformiranje predstavlja tudi kršitev koncesijske pogodbe".

Na ministrstvu izpostavili prenos koncesij

Ministrstvo je tako ob seznanitvi z medijskimi objavami koncesionarja pozvalo k uradni razjasnitvi okoliščin in opozorilo na 10. člen pogodbe, ki jih zavezuje k poročanju o vseh dejstvih, ki vplivajo na opravljanje storitve. Kot so pojasnili, prenos koncesije na drugo pravno osebo po 21. členu pogodbe ni dovoljen.

Vodstvo podjetja so tako pozvali k razjasnitvi navedb o prodaji, potencialnih kupcih, uresničevanju namena skrbi za starejše v teh razmerah ter o izpolnjevanju svojih obveznosti iz koncesijskih pogodb, še posebej na lokacijah, kjer objekti še niso zgrajeni ali v celoti operativni. Odziv ministrstvo pričakuje do petka zjutraj.

Maljevac bolj naklonjen javni mreži domov

V sporočilu ob tem navajajo tudi besede ministra Maljevca o širši težavi množičnega podeljevanja koncesij v preteklosti. "Če navedbe držijo, nam ta primer kaže sistemsko tveganje, ki nastopi, kadar država dejavnosti socialnega varstva prepušča trgu. Številni domovi, za katere so bile podeljene koncesije, ne bodo nikoli zgrajeni, nekatere koncesije pa so že bile predmet preprodaj. To je skrajno neodgovorno predvsem do ljudi, uporabnic in uporabnikov, ki bi jih javni sistem moral podpirati in ščititi," meni Maljevac.

Po ministrovih besedah v njegovem mandatu ni bila podeljena niti ena nova koncesija in "tudi ne bo". Namesto tega, izpostavljajo na ministrstvu, sistematično krepijo javno mrežo domov za starejše, ki jo razumejo "kot ključno hrbtenico sistema dolgotrajne oskrbe". Ob tem so še dodali, da je bila za krepitev, obnovo in gradnjo javne mreže namenjena rekordna višina sredstev in da je trenutno aktualnih več kot trideset gradbenih projektov.