Ob velikih težavah s pomanjkanjem kadra v Komendi le odprli dom starejših občanov #video

V začetku tedna so v Komendi odprli nov dom starejših občanov in sprejeli prve stanovalce. Podjetje SeneCura je sicer odprtje načrtovalo že za lansko jesen, a se je vselitev zaradi pomanjkanja kadra zamaknila. Z enakimi težavami so se soočali ob odprtju doma v Žireh, kjer še vedno ne dobijo kuharjev, zamaknilo pa se bo tudi odprtje enote v Pivki. Za nameček imajo še težave z neresnostjo nekaterih zaposlenih, ki izkoriščajo bolniško odsotnost, zaradi česar izgorevajo njihovi kolegi, ki jih nadomeščajo in delajo nadure, je v pogovoru za Siol.net pojasnila Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica družbe SeneCura.

Investitor in upravitelj novega doma v Komendi je zasebna družba SeneCura s sedežem na Dunaju, ki ima v Sloveniji pod okriljem šest manjših domov za ostarele, od katerih so trije v postopku realizacije. Prvega so lani maja postavili v Žireh, drugega julija v Komendi in tretjega septembra še v Pivki. Leta 2019 so kupili že obstoječa domova v Radencih in Vojniku, leta 2020 pa še nekdanji Sončni dom v Mariboru.

Dom v Komendi so nameravali odpreti že lani jeseni, a se je zaradi kadrovskega pomanjkanja vselitev zamaknila za približno pet mesecev. V ponedeljek so nato vendarle vselili prvi dve stanovalki, še štiri oz. pet stanovalcev pa bodo sprejeli predvidoma naslednji teden. Prostora imajo sicer za 68 stanovalcev, vendar jih bodo sprejeli le, če bodo imeli dovolj osebja, je pojasnila Gavranovičeva.

Včasih morajo spremeniti delovne procese in aktivnosti

Še večjo težavo z iskanjem kadra so imeli v Žireh, saj je stopnja brezposelnosti tam ena najnižjih v državi. Dom je sicer skoraj že poln, a imajo prosta mesta še za deset stanovalcev, ki pa jih zaradi prevelikih bolniških odsotnosti negovalnega kadra ne morejo zapolniti.

Če se soočajo s preveč bolniškimi odsotnostmi, morajo sprejeme stanovalcev zaustaviti, zaradi česar se soočajo tudi z negodovanjem tistih, ki čakajo na prosto mesto. A če želijo slediti strokovnim standardom in delo opraviti dobro ter odgovorno, je to žal edina rešitev, je pojasnila direktorica.

Poleg tega je zaradi pomanjkanja kadra včasih treba spremeniti delovne procese in aktivnosti. Velik poudarek dajejo temu, da se aktivnosti odvijajo tako dopoldan kot tudi popoldan, kar pa je z omejeno kadrovsko strukturo težko, je še izpostavila Gavranovičeva.

V ponedeljek so v domu v Komendi sprejeli prvi stanovalki. Foto: Ana Kovač

Kuharjev ni, hrano pripeljejo od drugod

Tako v Komendi kot v Žireh jim primanjkuje predvsem zdravstvenih tehnikov, torej srednjih medicinskih sester in bolničarjev, pa tudi kuharjev. Popolnoma opremljene in funkcionalne kuhinje tako za zdaj v obeh že odprtih enotah ostajajo neuporabljene.

Težavo za zdaj rešujejo v sodelovanju z zunanjim partnerjem, kar pa je finančno dražje in tudi hrana ni tako kakovostna, kot bi si želeli. Še naprej bodo intenzivno iskali kuharje in v Komendi poskušali vzpostaviti kuhinjo, od koder bi potem pokrivali še Žiri in Pivko, kjer bodo dom, če bodo dobili dovolj osebja, odprli aprila ali maja letos, je še pojasnila direktorica.

Dobri in zanesljivi kadri izgorevajo, medtem ko pokrivajo bolniške odsotnosti sodelavcev, tudi takih, ki to situacijo izkoriščajo, pove direktorica. Foto: Ana Kovač

Težava so tudi neresni kadri, ki izkoriščajo bolniško odsotnost

Da je situacija še težja, imajo nemalokrat težavo z neresnostjo nekaterih zaposlenih in posledično izgorelostjo drugih. "Enostavno kadra ni. Moram priznati, da največji delež tega pomanjkanja zagotovo občuti vodstvo, ker tudi, ko zaposlimo ljudi, je marsikdo neresen, neprimeren za delo s starostniki. Veliko je kratkotrajnih bolniških odsotnosti, saj danes lahko dobiš bolniško potrdilo za nekaj dni za nazaj. Dobri in zanesljivi kadri izgorevajo, medtem ko pokrivajo bolniške odsotnosti sodelavcev, tudi takih, ki to situacijo izkoriščajo," se je potožila Gavranovičeva in dodala, da imajo tudi zaposlene, ki decembra niso bili v službi niti en dan.

"Nekateri zaposleni so res odlični, simpatični, požrtvovalni, nekateri pa niso. In tudi zaposleni med seboj vedo, kdo izkorišča različne državne transferje. Žal mi je, da vodstvo nima nekih vzvodov, da bi lahko v takem primeru ukrepalo in jih odstranilo iz delovnega procesa. Potem pa tisti pridni ostajajo, delajo več, kot je treba, ko pa imajo vsega dovolj, tudi oni odidejo," je pojasnila direktorica.

Kljub pomanjkanju kadra se sicer že od vsega začetka na vso moč trudijo, izobražujejo in si prizadevajo, da zaposleni delajo strokovno, kar pa je včasih zaradi velike odsotnosti, kot je bilo v času pandemije covid-19, enostavno nemogoče, je še opozorila Gavranovičeva. Izrazila je upanje, da stanovalci, sploh v velikih domovih, pomanjkanja kadra ne občutijo.

Zaradi pomanjkanja kadra je kdaj treba spremeniti delovne procese in aktivnosti. Foto: Ana Kovač

Na delo sprejmejo tudi veliko študentov, kar pa, kot poudari direktorica, ni rešitev za težave s pomanjkanjem kadra. "Študentje namreč niso samostojni izvajalci. Vedno morajo delati v paru, poleg tega pa je študentsko delo drago."

Rešitev za kadrovsko stisko in večjo motivacijo do dela vidi v boljših plačah in povečanju normativa delavcev. "To je velik problem, ki nas čaka, in res upam, da se ga pristojni že lotevajo. Imamo države, od kod bi delavci prišli, vendar je problem jezik. Diplomirana medicinska sestra namreč mora znati slovenski jezik na ravni C1, tehnik pa na ravni B2," opozori.

Pri tem bi si zagotovo lahko pomagali s prebivalci nekdanje skupne države, saj bi se z njimi lažje sporazumevali, a smo, kot pravi "ta bazen Jugoslavije izpustili. Tamkajšnje delavce je namreč v veliki meri pobrala Nemčija."

Poslovna direktorica SeneCura za Slovenijo Sanda M. Gavranovič rešitev za kadrovsko stisko in večjo motivacijo do dela vidi v boljših plačah in povečanju normativa delavcev. Foto: Ana Kovač