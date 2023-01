"Zdravnikov je dovolj za 16 satelitskih urgentnih centrov"

Vodja delovne skupine za reorganizacijo NMP pri ministrstvu za zdravje Prosen je v intervjuju za Večer med drugim odgovoril na očitke, da želi skupina v nekaterih krajih ukiniti dežurnega zdravnika ponoči in ob koncih tedna.

Pojasnil je, da imamo v Sloveniji trenutno okoli 50 dežurni mest, torej ambulant NMP zdravstvenih domov, kjer so dežurni zdravniki, večinoma gre za družinske zdravnike, za pomoč na voljo tudi ponoči.

Ob tem poudarja, da zdravstveni domovi v ambulantah NMP nimajo potrebne opreme za oskrbo življenjsko ogroženih bolnikov, zato ti na koncu tako ali tako pristanejo v urgentnih centrih bolnišnic. "Zato kritično bolni ne bodo prikrajšani, saj bodo še vedno na hitri poti do tja, kamor spadajo," je poudaril.

Kadrovske vire nameravajo okrepiti v obliki satelitskih urgentnih centrov

Zato so se v skupini odločili kadrovske vire združiti in okrepiti v obliki satelitskih urgentnih centrov - majhnih urgentnih centrov v krajih brez splošne bolnišnice in urgentnega centra. Bolje kot dve manjši ambulanti brez resursov je en večji satelit, ki ima na voljo tudi opremo - ultrazvok, prenosni laboratorij in rentgen, je dejal.

"Nikjer na svetu nobena država nima za dva milijona prebivalcev 50 dežurnih zdravnikov. S strokovnega stališča od tega torej ne odstopamo. Lahko nas odstavijo. Lahko se trudijo odstaviti ministra. Ampak obe roki v ogenj dam, da tudi če bo prišla nova skupina, se bodo vrteli okoli istih gabaritov," je poudaril.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov je napovedal, da bo satelitskih urgentnih centrov 16, pa še za vzpostavitev teh se bo država morala potruditi z dodatki, je dejal, saj bodo strateškega pomena. "Če želijo imeti dežurno službo kjerkoli že, pa naj plačajo zdravnika in imajo svojo dežurno službo. Ampak to ne bo sistem NMP," je dejal za Večer.

Predlog je bil namenjen zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu

Ob tem je pojasnil, da je bil predlog reorganizacije mreže NMP, ki je konec prejšnjega leta zaokrožil v javnosti, delovno gradivo, ki je bilo namenjeno zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu.

Po predlogu, ki ga je pridobila tudi STA, bi med drugim na terenske intervencije zdravniki prihajali le iz satelitskih in urgentnih centrov, reševalci pa tudi iz drugih zdravstvenih domov. Ob tem bi v zdravstvenih domovih, ki ne bi postali satelitski urgentni centri, ukinili urgentne ambulante, bi pa v teh krajih ob delavnikih med 7. in 20. uro delovale akutne ambulante za nujna in neodložljiva stanja, torej nekakšne dežurne ambulante.

Ob burnih odzivih na napovedano reorganizacijo mreže NMP in nasprotovanju številnih lokalnih skupnostih na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je predlog delovne skupine še v usklajevanju.