Sodniki, zdravniki, šolniki ... Bo Slovenija lahko vse to plačala? "Da."

Vsi dogovori o povišanju plač v javnem sektorju, ki jih je vlada v tem tednu dogovorila s Svizom, Fidesom in sodstvom, se pri finančnih učinkih gibljejo znotraj 611 milijonov evrov, kolikor je bil težak oktobrski dogovor reprezentativnih sindikatov in vlade, so za STA pojasnili na ministrstvu za finance. Vzdržnost javnih financ ni ogrožena, trdijo.

Predvideni finančni učinek pri dodatkih za sodnike je ocenjen na 9,1 milijona evrov na letni ravni, so navedli na ministrstvu. Ob tem so pojasnili, da gre za začasen ukrep, ki bo veljal do prenove plačnega sistema, sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračuna oziroma znotraj njihovih finančnih načrtov.

Učinek spremembe aneksa h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje in aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost dejavnost, o čemer so se dogovorili s šolskim sindikatom Sviz, je 18 milijonov evrov v letu 2023.

Brez finančnih posledic

Dogovor z zdravniškim sindikatom Fides pa po navedbah ministrstva nima predvidenih finančnih posledic.

"Ob tem naj poudarimo še, da sprejete spremembe ne ogrožajo vzdržnosti javnih financ," so še dodali.

Vlada je danes sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost. S tem se bodo plače pomočnic vzgojiteljic zvišale za štiri plačne razrede, in sicer z izhodiščnega 22. plačnega razreda v 26. plačni razred. Opredeljena pa sta tudi uvrstitev delovnega mesta strokovnih delavcev z nazivom višji svetnik ter delovnega mesta asistent.

Mladi raziskovalci, sodniki ...

Plače se bodo zvišale tudi mladim raziskovalcem, in sicer z upoštevanjem dviga 1. aprila za štiri plačne razrede v 36. plačni razred, asistentom z univerzitetno izobrazbo pa za dva plačna razreda prav tako v 36. plačni razred.

S 1. januarjem pa bodo po napovedi premierja Roberta Goloba 600 evrov bruto mesečnega dodatka prejemali funkcionarji v pravosodnem sistemu, torej sodniki in tožilci.

Vlada je sicer danes potrdila tudi stavkovni sporazum z zdravniškim sindikatom Fides. Ta med drugim predvideva razreševanje nekaterih stavkovnih zahtev Fidesa v predvidenem ločenem plačnem stebru za zdravstvo. Če ta do 1. januarja 2024 ne bo stopil v veljavo, bo vlada plačna nesorazmerja zdravnikov in zobozdravnikov odpravila v ločenih pogajanjih.