Tudi v sindikatih Morsa in vojakov zahtevajo višje plače

"V teh dneh smo zaposleni na področju obrambe priča jasnemu sporočilu vlade, da ni mogoče v mirnem in demokratičnem socialnem dialogu odpraviti krivic do zaposlenih na ministrstvu za obrambo (Mors) in Slovenski vojski, ki izvirajo iz parcialnih dogovarjanj posameznih poklicnih skupin ter da je te mogoče uveljaviti zgolj in samo skozi napoved protestnih shodov ali najavo stavkovnih aktivnosti," so zapisali v Sindikatu ministrstva za obrambo.

Goloba pozivajo k skupnemu sestanku

Zato Goloba pozivajo k skupnemu sestanku, na katerem pričakujejo jasna zagotovila za odpravo in izpolnitev njihovih zahtev. Med drugim zahtevajo dvig osnovne plače operaterjev v centrih za obveščanje za šest plačnih razredov, odpravo nesorazmerij v spodnji tretjini plačne lestvice ter ponovno vzpostavitev razmerij med pooblaščenimi uradnimi osebami in drugimi poklici v isti tarifni skupini.

"Če do 20. januarja ne prejmemo potrditve skupnega sestanka, bomo na področju obrambe začeli izvedbo zaostrovanja sindikalnih aktivnosti skladno z zakonskimi omejitvami in izvedbo stavke," so zapisali v sindikatu.

V skupnem sporočilu obeh sindikatov pa so se odzvali na nekatere navedbe, da naj bi imeli vojaki s peto stopnjo izobrazbe 48 odstotkov višje plače od povprečja plač pomočnic vzgojiteljic. Kot navajajo, so analize plač v javnem sektorju zavajajoče, saj so narejene na podlagi podatkov o izplačanih plačah, in ne osnovnih bruto plač. "Višje plače vojakov so le odraz pomanjkanja vojakov in obremenitev z delom čez polni delovni čas," so zapisali.

Osnovne bruto plače ne odstopajo veliko od povprečja v javnem sektorju

Zaradi količine opravljenega dela in njegove zahtevnosti ter kadrovske podhranjenosti so izplačane plače vojakov v povprečju pričakovano višje od plač pomočnic vzgojiteljic, a osnovne bruto plače ne odstopajo veliko od povprečja v javnem sektorju, so dodali.

S sklenjenim dogovorom vlade s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pa bodo imele pomočnice vzgojiteljic za dva plačna razreda oziroma dobrih osem odstotkov višjo plačo, opozarjajo v sindikatih. "Predvidevamo, da bo glede na prve odzive vojakov njihov odliv zaradi takšnega ponižanja še večji, če se osnovne plače vojakom ne bodo takoj zvišale za najmanj štiri plačne razrede," so še zapisali.