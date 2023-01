Predstavniki sodstva verjamejo, da vladna stran tokrat misli resno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani sodnega sveta se bodo s predsednikom vlade pogovarjali o problematiki plačnih nesorazmerij in financiranju sodstva. Foto: STA

Predsednik vlade Robert Golob se bo popoldne na izredni seji sodnega sveta in na izrednem občnem zboru sodniškega društva s sodniki pogovarjal o odpravi plačnih nesorazmerij. Na izrednem občnem zboru društva bosta še predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Člani sodnega sveta se bodo s predsednikom vlade pogovarjali o problematiki plačnih nesorazmerij in financiranju sodstva. Prav tako je v predlogu dnevnega reda izredne seje načrtovana reforma sodniške zakonodaje.

Razpravljali bodo o sodnih plačah in iskali rešitev za odpravo nesorazmerij

Na izrednem občnem zboru Slovenskega sodniškega društva bo prav tako govora o reševanju problematike sodniških plač. Sodniki namreč opozarjajo na velik razkorak med plačami pravosodnih funkcionarjev ter plačami predstavnikov zakonodajne in izvršilne veje oblasti, zato zahtevajo odpravo teh nesorazmerij. Vladna stran jim je oktobra lani predstavila časovnico, po kateri bi do 30. junija pripravili ukrepe za ureditev vseh funkcionarskih plač.

Kot je tedaj pojasnila predsednica društva Vesna Bergant Rakočević, je takšna časovnica za predstavnike sodstva sprejemljiva. Glede na to so po njenih besedah zmerni optimisti, da vladna stran tokrat misli resno z vladavino prava in odpravo plačnih nesorazmerij.