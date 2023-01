Danes stavkajo pacienti, pridružil se jim bo tudi Robert Golob

V Sloveniji vre na področju zdravstva, danes bodo v Ljubljani in številnih krajih po Sloveniji stavkali pacienti, proti večeru pa bo jasna tudi usoda za sredo napovedane stavke zdravnikov in zobozdravnikov. V okviru kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva je civilna iniciativa Glas ljudstva organizirala stavko pacientov in pripravila pet stavkovnih zahtev. Na včerajšnji novinarski konferenci je premier Robert Golob napovedal, da se bo shoda tudi sam udeležil in prisluhnil tam predstavljenim zahtevam. Stavko pacientov sicer sam vidi kot stavko, s katero želijo opozoriti na zapostavljene pravice bolnikov in nujnost sprememb.

V Ljubljani, Izoli, Slovenskih Konjicah, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici se bodo ob 17. uri začeli protestni shodi pacientov.

Pobudniki stavke so člani civilne iniciative Glas ljudstva, ki v okviru kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva zahteva, da se vsem pacientom nemudoma zagotovi dostop do osebnega zdravnika, da se odpravi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve, in da se prekine delo zdravnikov v dvojni praksi. Med stavkovne zahteve so uvrstili še preprečevanje preskakovanja čakalnih vrst, ki ga omogočajo komercialna zavarovanja, poleg tega pa se zavzemajo za to, da javno zdravstvo sledi potrebam pacientov in ne dobičkom koncesionarjev.

Tudi premier Golob med stavkajočimi

Včeraj so člani civilne iniciative stavkovne zahteve predali poslanki Gibanja Svoboda Tatjani Kozlovič in preostalim poslancem koalicijskih strank. Udeležbo na stavki pacientov je že včeraj napovedal vodja poslancev Levice Miha Kordiš, na popodanski novinarski konferenci pa je svoj prihod potrdil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Kot je znova poudaril, je zdravstvena reforma "prva in najbolj pomembna reforma te vlade", zato pozdravlja vsak napor v tej smeri, četudi je ta po njegovih besedah izražena na nekoliko nenavaden način.

Po sestanku pri predsedniku vlade sta v ponedeljek pred novinarje stopila tudi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan in ljubljanski župan Zoran Janković. Golobu je očitno uspelo pomiriti napetosti med omenjenima akterjema, minister se je Jankoviću tudi opravičil.

Več o tem si lahko preberete spodaj:

Stavkajoči s široko podporo zdravstvenih organizacij

Današnjo stavko bolnikov za ureditev razmer v zdravstvu podpirata tudi Sindikat delavcev v zdravstveni negi in zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije vlado in resornega ministra Danijela Bešiča Loredana pozivajo, da preprečijo oziroma zaustavijo proces privatizacije nekoč dobro delujočega sistema zdravstvenega varstva. "Brez poštenega plačila za vse zaposlene, urejenega delovnega okolja in ustreznih pogojev za delo ne bo urejenega zdravstvenega sistema in kot takšen je oziroma bo neprijazen za vse, tako uporabnike kot za zaposlene," je zapisala predsednica sindikata Slavica Mencingar.

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa so ob tem poudarili, da se zavzemajo za vsem enako dostopen javni zdravstveni sistem. "Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice so temelj vsakega zdravstvenega sistema, tako javnega kot zasebnega," je poudarila predsednica organizacije Monika Ažman.

Tudi iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so sporočili, da podpirajo današnjo stavko pacientov in zahteve, ki jih je pripravila civilna družba. Sindikate konfederacije, vse članstvo in prebivalce Slovenije ob tem pozivajo k udeležbi na protestnih shodih. Kot so še zapisali, želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju rešitev za delujoče, vsem dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Da dostopnost do zdravstvenih storitev ne sme biti odvisna od višine dohodka, zvez in poznanstev ali ponudbe na trgu, pa je poudaril predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

Za paciente: v roku dveh let naj bi zaživela številka 111

Medtem je Zveza organizacij pacientov na ponedeljkovi novinarski konferenci predstavila sedem ukrepov za "enakopravnejši, dostopnejši podalpski zdravstveni sistem". Med njimi je tudi uvedba številke 111 za paciente, ki pa naj bi po njihovih napovedih zaživela v letu in pol ali dveh letih. Na tej številki naj bi uporabniki dobili vse ključne informacije o tem, kam naj se obrnejo, kako, o receptih, napotnicah ... Z ministrom za zdravje se bodo srečali v sredo.

V zdravstvu vre: bo po stavki pacientov sledila še zdravniška stavka?

V ponedeljek se je Bešič Loredan srečal s predstavniki Fidesa. Dogovorili so se, da bo Slovensko zdravniško društvo kot mediator posredovalo med ministrstvom za zdravje in zdravniškim sindikatom Fides. Mediacija se začne danes zjutraj, čas za dogovor med stranema pa je do 18. ure, ko bo jasna usoda za sredo napovedane zdravniške stavke. Po današnji stavki pacientov, so stavko napovedali še zdravniki in zobozdravniki.