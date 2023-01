Jenull pred stavko pacientov: Pridružil naj bi se nam tudi Robert Golob #foto #video

Pred jutrišnjo stavko pacientov, ki jo v okviru kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva pripravlja iniciativa Glas ljudstva, so pobudniki na novinarski konferenci še enkrat predstavili svoje stavkovne zahteve. Pred državni zbor so jih tokrat prišli podpret tudi poslanci koalicijskih strank. Predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je ljudi pozval, naj se udeležijo torkove stavke, in dejal, da naj bi se po nekaterih informacijah stavke udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob .

"Ta stavka ni proti vladi, stavka je predvsem za. Za ohranitev javnega zdravstva z javnimi izvajalci. Ta stavka je za 130 tisoč ljudi v Sloveniji, da čim prej dobijo svojega osebnega zdravnika in so vključeni v sistem javnega zdravstva. Ta stavka je proti privatizaciji in proti tistim, ki bi na račun krize v javnem zdravstvu zdaj radi zaslužili. Temu ostro nasprotujejo," je pojasnil predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull in znova poudaril, da za rešitev slovenskega zdravstva ne bo dovolj le obliž, ampak so potrebne sistemske reforme.

Stavka pacientov bo v torek v Ljubljani, Izoli, Slovenskih Konjicah, Kopru, Mariboru, Novem mestu, Kranju, Slovenj Gradcu in Novi Gorici. Foto: R. K.

Jenull je znova predstavil stavkovne zahteve iniciative Glas ljudstva in ljudi pozval, naj se v torek ob 17. uri udeležijo stavke pacientov. Ta bo v več mestih po Sloveniji, zbrane pa bodo nagovorili zaposleni v zdravstvu in pacienti, ki bodo predstavili svoje zgodbe. Med drugim je Jenull omenil, da naj bi se po nekaterih informacijah stavke udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Člani iniciative Glas ljudstva so nato stavkovne zahteve predali poslanki Gibanja Svoboda Tatjani Kozlovič, ki se je v imenu koalicije zahvalila za vsa opozorila na izzive, s katerimi se spopadajo v zdravstvu. Preostali poslanci pa so od članov iniciative v roke prejeli plakate z znakom dveh obližev. "Tisti, ki se stavke ne bodo mogli udeležiti, lahko podporo izrazijo s takšno gesto, in sicer da si na srčno stran prelepijo dva obliža," je v svojem nagovoru pojasnil Jenull.

Poleg Jenulla so pred medije stopili še Miha Kordiš, ki je poudaril, da so zahteve stranke Levice o reformiranju slovenskega zdravstva povsem enake stavkovnim zahtevam iniciative Glas ljudstva. Pozdravil je jutrišnji shod pacientov in napovedal, da se ga bodo v Levici udeležili.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je dejal, da smo vsi pacienti in da nas vse enako skrbi za zdravstveni sistem. Poleg tega je povedal, da računajo na podporo članov iniciative in nadaljnjo sodelovanje. "SD že nekaj časa opaža erozijo zdravstvenega sistema, zato smo pred mesecem dni zahtevali vrh koalicije, ki bo namenjen temu, da bo zdravstveni minister prišel in povedal časovnico ter dal na mizo rešitve, ki jih že ima pripravljene," je še povedal Prednik.

Zbrane pa je nagovoril tudi vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic. Po njegovih besedah je čas, da enotnost, ki smo jo zmogli pokazati ob osamosvojitvi, vsi v Sloveniji z družbenim dogovorom pokažemo tudi na zdravstveni reformi."

Stavkovne zahteve iniciative Glas ljudstva



Vsem pacientom je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika.



Odpraviti se mora dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve.



Prekiniti je treba delo zdravnikov v dvojni praksi (tako imenovano dvoživkarstvo).



Preprečiti je treba preskakovanje čakalnih vrst, ki ga omogočajo komercialna zavarovanja.



Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne dobičkom koncesionarjev.

Štrukelj: Piko na i je postavilo katastrofalno stanje v ZD Ljubljana

Stavko pacientov in zahteve, ki jih je pripravila civilna družba, podpirajo tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Z zaskrbljenostjo spremljajo trenutno stanje, ki je po njihovem mnenju vedno bolj nevzdržno, pomeni razkroj javnega zdravstva in onemogoča, da bi bili bolniki pravočasno in ustrezno obravnavani.

"Piko na i pa je postavilo katastrofalno stanje v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer ljudje tako rekoč dnevno 'izgubljajo' izbranega zdravnika in se spopadajo z neizmernimi stiskami, čeprav redno plačujejo tako obvezno kot tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje," je zapisal predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

Tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi in zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov podpirata napovedano stavko bolnikov za ureditev razmer v zdravstvu. Poudarila sta pomen urejenega javnega zdravstva, sindikat pa je pozval tudi k preprečitvi privatizacije zdravstva.

Zveza organizacij pacientov z ukrepi za večjo dostopnost in enakopravnost v zdravstvu

V zvezi organizacij pacientov so pripravili ukrepe za enakopravnejši in dostopnejši zdravstveni sistem. Med njimi so telefonska številka 111 za pomoč pacientom in zdravstveni pomočniki v zdravstvenih domovih, ki bi pomagali bolnikom in razbremenili zdravnike. Pacienti so pripravljeni soodgovorno prevzeti pobudo za spremembe, so ob tem poudarili na današnji novinarski konferenci.

Med ukrepi, ki so jih predstavili, je promocija obstoječega centra eNaročanje, ki že zdaj pomaga pri 10.000 napotnicah vsak mesec. Prav tako predlagajo verificiranje seznamov čakalnih vrst in števila čakajočih. Društva bolnikov lahko pri tem pomagajo preverjati, kateri zdravstveni domovi poročajo pravilno.

Ocenjujejo tudi, da bi povezava društvenih telefonov po načelu javne službe pripomogla k ozaveščenemu in opolnomočenemu pacientu. Predlagajo tudi računalniško podporo za sprejemanje in vračanje klicev. "Pacient mora najkasneje v 24 urah priti v stik z zdravstvenim osebjem," menijo.

Ob tem predlagajo opomnike s sms-sporočili za naročene termine, za dvige receptov, za opozorila o pretečenih rokih zdravil. Prav tako predlagajo redno obveščanje društev o tem, koliko bolnikov v katerem zdravstvenem domu in bolnišnici ne prihaja na dogovorjene termine.

Med ukrepi je tudi telefonska številka 111, po zgledu številk 112 in 113. Delovala bi kot centralna točka za vse potrebe pacientov, na kateri bi bolniki prejeli ključne informacije o naročanju, receptih, napotnicah. Zaživela bi lahko v dveh letih.