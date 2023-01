Zgodaj zjutraj spet vrsta pacientov pred ZD Bežigrad #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bežigrajski enoti ZD Ljubljana te dni nastajajo dolge vrste, v katerih pacienti čakajo na možnost, da se opredelijo pri dveh novih družinskih zdravnicah. Medtem se poglablja spor med ministrom Danijelom Bešičem Loredanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

V enoti Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Bežigrad od torka delata dve dodatni zdravnici družinske medicine, ena v obsegu 0,6 programa ambulante družinske medicine in druga v polnem obsegu, ki še opredeljujeta nove bolnike.

Pred vhodom v zdravstveni dom nastajajo dolge vrste. Gneča je nastala tudi danes zgodaj zjutraj.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

V petek sta med čakajoče prišla in jih poskušala pomiriti tudi Zoran Janković in direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič.

ZD: Gneča nastaja, ker je opredelitev treba opraviti osebno pri zdravniku

"Zelo nam je žal, da je dobra novica o novih zdravnicah, ki bosta skupno opredelili okoli 2.500 oseb, sprožila čakanje ter nočne in zgodnje jutranje prihode pred zdravstveni dom," so sporočili iz ZD Ljubljana.

Pojasnili so, da gneča nastaja, ker je opredelitev pri zdravniku treba opraviti osebno. Zaradi gneče bodo od prihodnjega tedna paciente na opredelitev vabili, prednostno bodo klicali najbolj ranljive skupine, ki so izgubile zdravnika v enoti Bežigrad.

Na opredelitev pridite le v primeru klica

Med ranljivimi skupinami, ki jih bodo prednostno poklicali na opredelitev v eni od dveh novih ambulant družinske medicine, v ZD Ljubljana navajajo starejše in kronične bolnike. "Zato vse paciente obveščamo, naj pridejo v ZD Bežigrad na opredelitev le v primeru klica in dodeljenega termina," so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede jutranjih vrst čakajočih pred ZD Bežigrad se je v petek odzval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Poudaril je, da bi morali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in vsak zdravstveni dom v dobi informatizacije in digitalizacije vendarle najti drugo pot, na primer opredelitev po telefonu.

Bešič Loredan se bo ta teden sestal z vodstvom ZZZS in Jankovićem

Minister se bo sestal z vodstvom ZZZS in Jankovićem, ob tem pa upa, da bodo našli kompromis. Na vprašanje, ali tudi sam čuti odgovornost za nastale razmere, je odgovoril pritrdilno in zagotovil, da je kot minister ukrepal z vsemi pooblastili, ki jih ima.

Bešič Loredan Jankovića pričakuje na sestanku, saj naj bi ljubljanski župan nameraval prodati dve enoti ZD Ljubljana, ki sta zgrajeni na dobrih zemljiščih. Na prošnje novinarjev po dodatnih utemeljitvah je Bešič Loredan na petkovi novinarski konferenci dejal, da so ga na županovo namero o prodaji zemljišč opozorili številni viri. Sam si sicer želi, da gre za lažne informacije, a pravi, je kot minister na slišano moral opozoriti. "Mislim, da je v domeni občinskega sveta, da zadevo razišče," je dodal.

Z Mestne občine Ljubljana so v četrtek sporočili, da bo Janković izjave ministra komentiral jutri na novinarski konferenci, nad izjavami pa naj bi bil zgrožen. V zvezi s tem je Bešiču Loredanu poslal dopis in pričakuje odziv.