Kolaps ljubljanskega zdravstva, Janković na terenu pomirjal ljudi

Pred enoto ljubljanskega zdravstvenega doma za Bežigradom je bila tudi danes množica ljudi, ki je čakala za opredelitev pri družinskem zdravniku, saj je to treba opraviti osebno. Nekateri so tja prišli že opolnoči, je poročal 24 ur, oglasil pa se je celo ljubljanski župan Zoran Janković. Številni so zdravnika urejali za svojce, saj to lahko uredijo s pooblastilom in zdravstveno kartico.

Množica ljudi pred bežigrajskim zdravstvenim domom je bila tudi danes že pred njegovim odprtjem. Med čakajočimi so bili številni starejši, bolni, ki niso mogli niti na stranišče, so še poročali na 24 ur in navedli, da je bila okoli 6. ure zjutraj kolona dolga vse do Dunajske ceste.

"Škandal! Celo življenje plačuješ zavarovanje, potem moraš pa pri 85 letih čakati od 3. ure, da boš dobil svojega zdravnika. To povejte novemu ministru!" je dejala neka gospa, ki je čakala v koloni.

V zdravstvenem domu so sicer že v četrtek pojasnili, da so po odprtju v približno pol ure vse, ki so prišli zaradi opredelitve, usmerili v čakalnice. "Osebe, ki v enoto osebno ne morejo priti, lahko za opredelitev pooblastijo drugo osebo, potrebujejo le kartico zdravstvenega zavarovanja," so še pojasnili.

Janković navsezgodaj pomirjal ljudi

Za nastalo zmedo čakajoči s prstom kažejo na župana Zorana Jankovića in direktorico ZD Ljubljana Antonijo Poplas Susič, ki jo župan tudi javno podpira. Jankovič, ki se je zjutraj oglasil pred zdravstvenim domom, je skušal pomiriti ljudi, poroča N1, nato pa vstopil v prostore zdravstvenega doma.

Sistem s številkami, da bi se izognili izgredom

V enoti ZD Ljubljana Bežigrad od 3. januarja delata dve dodatni zdravnici družinske medicine, ena v obsegu 0,6 programa ambulante družinske medicine in druga v polnem obsegu. Skupaj bosta lahko opredelili do 2.500 oseb, je v sporočilu za javnost ZD Ljubljana pojasnila predstojnica enote Bežigrad Lilijana Klančnik.

Ker lahko za opredeljevanje v vsaki ambulanti sprejmejo do 70 ljudi dnevno, so se odločili za sistem s številkami. "Oseba, ki prejme listek s številko, ve, da bo ta dan opredeljena, s čimer smo se izognili prerivanju in morebitnim izgredom pred zdravstvenim domom in v njem. Zavedamo se, da je v času, ko je veliko oseb brez izbranega osebnega zdravnika, težko določiti, kdo ima prednost in kdo ne," je še poudarila predstojnica Klančnikova.

Večina čakajočih je bila tudi danes na koncu razočarana, saj je osebno zdravnico danes dobilo le 140 ljudi.