Koliko zdravnikov bo delalo v ambulantah za bolnike brez osebnega zdravnika?

Tea Stegne Ignjatovič je dejala, da je bilo naprej določenih 15 ambulant za neopredeljene, zadnje navodilo pa je 19 ambulant za neopredeljene. Zdravniki so čakali na navodila ministrstva glede ambulant in na urne postavke.

Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe bodo vzpostavljene prihodnji teden, tudi na območju ZD Ljubljana. Bolniki bodo lahko obiskali ambulante za neopredeljene v tistih zdravstvenih enotah, v katerih so imeli prej osebnega zdravnika in kjer že imajo kartoteke, je povedala Stegne Ignjatovičeva.

Akutne ambulante bodo ambulante za bolnike brez osebnega zdravnika

Akutne ambulante in ambulante za kronične bolnike se bodo preoblikovale v ambulante za bolnike brez osebnega zdravnika.

Urna postavka za zdravnike, ki se bodo odločili za delo v ambulantah za neopredeljene, je 121 evrov bruto bruto na uro za zdravnike in 45 evrov bruto bruto za srednje medicinske sestre. Neto bo 80 evrov na uro za zdravnike in 35 evrov za medicinske sestre. "Neto zneski so relativno visoki, videli bomo, kakšen bo odziv," je povedala Stegne Ignjatovičeva, a opozorila, da so zdravniki zelo obremenjeni.

"Organizacija ambulant je odvisna od kadra, ki ga bomo dobili. Večina zdravnikov je spraševala, kakšna bo urna postavka," je pojasnila.

Želja, da bi lahko delali tudi upokojeni zdravniki

Predstojnik ZD Ljubljana Šiška Andrej Divjak je povedal, da so v enoti Šiška že lani zaznali težave ljudi brez osebnih zdravnikov, zato so vzpostavili akutne ambulante in ambulante za kronične bolnike. S tem so bolnikom brez osebnega zdravnika zagotovili obravnavo. Zdaj bodo imeli ambulante za neopredeljene bolnike. Na območju ZD Šiška bi si želeli od tri do štiri ambulante za neopredeljene.

Divjak si želi, da bi lahko v ambulantah za neopredeljene zdravnike delali tudi upokojeni zdravniki, mlajši specializanti ...