Od ministra pričakujejo opravičilo, Keber mu predlaga, naj prebere zakone

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan se je na napoved stavke pacientov odzval z besedami, da ga žalosti, da se v izjemno težkih razmerah poziva paciente k stavki, s katero zahtevajo takojšen dostop do osebnega zdravnika. Foto: STA

Minister Danijel Bešič Loredan je Dušanu Kebru na petkovi novinarski konferenci očital, da je za pripravo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem varovanju leta 2017 prejel 20 tisoč evrov za 770 ur svetovalnega dela, čeprav izdelka na koncu ni bilo. "Če bi pobrskal po svojih predalih, bi v njih odkril dokončan predlog zakona z vsemi potrebnimi poglavji in razlagami," se je odzval Keber.

Kot je dodal, bo Bešič Loredan v predlogu našel rešitve številnih težav, med drugim tudi, kako ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Na ministrove izjave se je z obžalovanjem odzvala tudi civilna iniciativa Glas ljudstva, češ da se je na stavkovne zahteve velike stavke pacientk in pacientov, ki so jo sklicali za torek, obregnil z omalovaževanjem in jih ni vsebinsko komentiral.

Glas ljudstva bo, kot so napovedali, vztrajal pri javnih shodih in drugih oblikah aktivnega državljanstva, saj to ni ekstremizem, kot je dejal minister, temveč "temelj in srce vsake zdrave demokracije".

Od Bešiča Loredana pričakujejo opravičilo za "nepremišljene, škodljive in razdiralne navedbe", opravičilo njihovemu članu Kebru in še 130 tisoč državljanom, ki so brez osebnega zdravnika.

Zdravstveni minister se je sicer v petek na napoved stavke pacientov odzval z besedami, da ga žalosti, da se v izjemno težkih razmerah poziva paciente k stavki, s katero zahtevajo takojšen dostop do osebnega zdravnika. "Nemudoma ne more nihče zagotoviti dostopa do osebnega zdravnika," je poudaril.