Sloveniji bosta pri zdravstveni reformi pomagali Estonija in Finska

Sloveniji bosta pri zdravstveni reformi, ki naj bi zaživela leta 2024, pomagali Estonija in Finska, je po srečanju s predstavniki estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje pojasnil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. V reformo bi lahko po njegovih besedah vključili večji del potrebnih rešitev, med katerimi je izpostavil digitalizacijo.

Na ministrstvu za zdravje so danes organizirali srečanje s predstavniki estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje, na katerem so se seznanili z zakonodajnimi in sistemskimi rešitvami ter primeri dobre prakse delovanja estonskega zdravstvenega varstva v povezavi z zdravstvenim zavarovanjem in njegovim upravljanjem.

Kot je po novinarski konferenci povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, so jim estonski kolegi predstavili, kako vzpostaviti moderno zdravstveno zavarovalnico, ki deluje povsem digitalno, kjer je vse transparentno.

"Dogovorjeno je, da nam bodo pomagali pri naši reformi, sodelovali bomo tako z Estonci kot Finci," je poudaril. Če bomo sprejeli ponujeno roko, sodelovali in se pogovarjali, bo dobršen del potrebnih sprememb po njegovih besedah mogoče vključiti že v napovedano zdravstveno reformo, je dodal.

Minister: Celotnega estonskega zdravstvenega sistema ne bomo kopirali

Celotnega estonskega zdravstvenega sistema ne bomo kopirali, je napovedal minister, saj je prepričan, da smo na strokovni ravni zdravstva v Sloveniji nekaj korakov pred Estonci, prav tako na področju mreže zdravstvene oskrbe.

V Estoniji so družinski zdravniki po besedah ministra namreč dolga leta delali v zasebnih ordinacijah, zdaj pa po posameznih regijah ustanavljajo zdravstvene domove, saj so ugotovili, da je na ta način lažje organizirati delo.

Med prednostmi estonskega zdravstva je Bešič Loredan navedel tudi organiziranost estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki v celoti nadzira ne le plačevanje in opravljanje, pač pa tudi kakovost zdravstvenih storitev, ob tem pa so podatki o toku finančnih sredstev javni in transparentni.

Slovenija za zdravstvo namenja večji delež BDP kot Estonija

Tudi predsednik upravnega odbora estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje Rain Laane je med prednostmi estonskega zdravstvenega sistema navedel digitalizacijo, ki pomaga pri organizaciji zdravstvenih storitev.

Moderniziran sistem spremlja delo zdravnikov. Zanje priporočajo do 12 ur dela dnevno, sistem pa beleži, koliko zdravnik dela v javnem in zasebnem sektorju in za koliko je presegel omejitev.

Med prednostmi slovenskega zdravstvenega sistema pa je Laane izpostavil, da Slovenija za zdravstvo namenja večji delež bruto domačega proizvoda (BDP) kot Estonija.