V Fidesu ogorčeni nad trditvami Bešiča Loredana

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je v pogovoru za Odmeve na Televiziji Slovenija (TVS) opravičil za stanje v ljubljanskem in mariborskem urgentnem centru, "čeprav za to ni kriv".

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je v pogovoru za Odmeve na Televiziji Slovenija (TVS) opravičil za stanje v ljubljanskem in mariborskem urgentnem centru, "čeprav za to ni kriv". Foto: STA

Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sporočili, da z zdravništvom delijo ogorčenje nad izjavami ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana v četrtkovih Odmevih na TVS. Zadnji je dejal, da interesne skupine v zdravstvu nalašč ustvarjajo izredne razmere, ker je v izrednih razmerah najlepše delovati in kritizirati.

Namesto da bi se minister zahvalil zdravstvenim delavcem, ki v času praznikov in zaostrenih epidemioloških razmer v neustreznih pogojih prek meja svojih moči skrbijo za zdravje državljank in državljanov, z insinuacijami vnaša nemir in negotovost ter povečuje nezadovoljstvo, so v sporočilu za javnost zapisali pri Fidesu.

"Ministra sprašujemo, ali je to njegova zahvala in sporočilo zdravnikom in njihovim prizadevanjem za boljši javni zdravstveni sistem ter požrtvovalno delo ali morda sporočilo nezadovoljnim bolnikom, naj s svojimi boleznimi ne obremenjujejo javnega zdravstvenega sistema," so dodali.

Minister se je opravičil za stanje v ljubljanskem in mariborskem urgentnem centru, "čeprav za to ni kriv"

Sezono respiratornih obolenj, ki lahko poslabšajo zdravstveno stanje kroničnih bolnikov, v teh dneh močno občutijo v urgentnih centrih po državi. Ob vsesplošni slabši dostopnosti do primarne ravni zdravstva namreč beležijo velik pritisk bolnikov.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je v pogovoru za Odmeve na Televiziji Slovenija (TVS) opravičil za stanje v ljubljanskem in mariborskem urgentnem centru, "čeprav za to ni kriv". Po njegovih besedah razmišljajo o sistemskem nadzoru urgentnih centrov v UKC Ljubljana in Maribor, po dveh mesecih pa bodo na podlagi podatkov videli, "kje smo, in lahko ukrepamo".