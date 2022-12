Sestanek sindikata pred stavko: Kaj bodo storili zdravniki?

Iz Fidesa so v ponedeljek sporočili, da se bo danes sestal glavni stavkovni odbor sindikata, nato pa je za 14. uro sklicana novinarska konferenca. Na njej bi lahko po pričakovanjih predstavili točen datum začetka stavke, druge podrobnosti in stavkovne zahteve. Že sedaj pa je jasno, da zdravniki in zobozdravniki zahtevajo enak dvig plač za vse.

Iz Fidesa so v ponedeljek sporočili, da se bo danes sestal glavni stavkovni odbor sindikata, nato pa je za 14. uro sklicana novinarska konferenca. Na njej bi lahko po pričakovanjih predstavili točen datum začetka stavke, druge podrobnosti in stavkovne zahteve. Že sedaj pa je jasno, da zdravniki in zobozdravniki zahtevajo enak dvig plač za vse. Foto: Ana Kovač

Danes se bo sestal glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Pričakovati je, da bo po seji znanih več podrobnosti glede za januar napovedane zdravniške stavke. V sindikatu so stavko napovedali zaradi nezadovoljstva z vladno ponudbo o odpravi plačnih nesorazmerij, ki po njihovi oceni ustvarja nova nesorazmerja.

Glavni odbor Fidesa je odločitev o stavki sprejel v začetku decembra, po anketi med članstvom. Anketa je pokazala, da zdravniki s ponudbo vlade o odpravi plačnih nesorazmerij oz. dvigu zdravniških in zobozdravniških plač niso zadovoljni, ker da ustvarja plačna nesorazmerja in anomalije, saj mlajšim zdravnikov ponuja bistveno višji dvig kot izkušenejšim.

Vladna ponudba sicer velikemu delu mladih zdravnikom prinaša povišanje plač v skupni višini petih plačnih razredov. Višjim zdravnikom specialistom pa dva plačna razreda, čeprav ti po navedbah sindikata opravijo 44 odstotkov delovnih ur, opravljajo pa tudi mentorsko vlogo mlajšim kolegom, kar količino dela še bistveno poveča, ter "že 30 let vlečejo zdravstvo naprej in ohranjajo strokovnost slovenske medicine na najvišjem nivoju", je takrat dejal podpredsednik sindikata in vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič.

Ob 14. uri bo znanega več

Iz Fidesa so v ponedeljek sporočili, da se bo danes sestal glavni stavkovni odbor sindikata, nato pa je za 14. uro sklicana novinarska konferenca. Na njej bi lahko po pričakovanjih predstavili točen datum začetka stavke, druge podrobnosti in stavkovne zahteve. Že sedaj pa je jasno, da zdravniki in zobozdravniki zahtevajo enak dvig plač za vse.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedano stavko sicer označil za nepotrebno, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pa se je po napovedi zdravniške stavke vprašala, ali je del neke poklicne skupine morda izgubil stik z realnostjo in razmerami v državi. Do njene izjave so bili kritični v Fidesu, prav tako so bili kritični Mladi zdravniki Slovenije, ki so ministrico povabili na delovišča zdravnikov.