Civilna iniciativa opozorila na težave pri dostopu do družinskih zdravnikov

Civilna iniciativa Glas ljudstva je danes predstavila začetek kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Na novinarski konferenci pred Zdravstvenim domom Polje so predstavili prvo zahtevo in peticijo za takojšnje razreševanje težav pri dostopu do družinskih zdravnikov. Opozarjajo, da Slovenija številnim ne zagotavlja več ustavne pravice do zdravstvenega varstva.

Kot so zapisali v peticijo, pod katero so do sedaj zbrali več kot 300 tisoč podpisov, verjamejo, da so družinski zdravniki zelo obremenjeni, vendar bi morali rešitev za to iskati v vsebinskih in organizacijskih spremembah, in ne v odklanjanju bolnikov.

S kampanjo tako med drugim želijo vse deležnike opozoriti in spodbuditi k aktivnemu iskanju rešitev za iskanje kakovostne zdravstvene oskrbe v okviru javnega sistema za vse, je dejala Katarina Rotar s Slovenske filantropije. Trenutno je brez izbranega osebnega zdravnika namreč 130 tisoč prebivalcev, situacija pa se je v zadnjem obdobju še poslabšala, predvsem v Ljubljani, kjer je Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana zapustilo več družinskih zdravnikov.

Biserka Marolt Meden: Pozivam k takojšnjim ukrepom

Po oceni nekdanjega ministra za zdravje Dušana Kebra se obljube, ki so jih po volitvah dale koalicijske stranke na področju zdravstva, ne uresničujejo, med drugim odlašajo z napovedano ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem se nezavidljivo stanje za zaposlene v zdravstvenih domovih ne izboljšuje, zato bodo finančne injekcije za javno zdravje še hitreje odtekale v zasebno zdravstvo.

Kritična do trenutnega stanja je bila tudi Biserka Marolt Meden iz Srebrne niti. Ministrstvo za zdravje in vlado je pozvala k takojšnjim ukrepom in k temu, da prisluhnejo njihovim predlogom. "Želimo biti vključeni v reorganizacijo našega zdravstva in želimo, da to zdravstvo deluje," je poudarila.

Sekretar skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik je ob tem opozoril, da je skupnost že poleti opozarjala, da so posamezni zdravstveni domovi zaradi kadrovskih težav zmanjšali prisotnost družinskih zdravnikov v domovih za starejše. Stanovalci tako niso imeli zagotovljene temeljne pravice zdravljenja iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki jim pripada po zakonu. "V zadnjem obdobju se je stanje marsikje tako zaostrilo, da lahko govorimo že o tem, da ogroža kakovostno zdravstveno obravnavo in tudi samo zdravje naših stanovalcev," je opozoril.

Na protestnem shodu se je zbralo nekaj deset ljudi. Foto: STA

Stanje iz zdravniške perspektive pa je pokomentiral Janez Jančar. Po njegovi oceni je napovedana stavka zdravniškega sindikata Fides kljub nedavnemu dogovoru o zvišanju plač predvsem mladim zdravnikom dejanje brez primere in izsiljevanje države, ki se ni ustrezno ostro odzvala. "Žal sklicevanje na zdravniško etiko med neredkimi mojimi poklicnimi kolegi vzbuja v najboljšem primeru le pomilovalno nasmihanje. Zdravniška stavka deluje kot cinično mahanje z rdečo cunjo pred očmi prizadete javnosti, ki tega zlepa ne bo pozabila," je dejal.

V civilni iniciativi Glas ljudstva ob tem napovedujejo večmesečno kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Zagotovitev dostopa do družinskega zdravnika je le ena od njihovih zahtev, med drugim zahtevajo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev "vseh procesov, kjer se javna sredstva stekajo v zasebne žepe", je dejal Jaša Jenull iz iniciative.

Pred Zdravstvenim domom Polje, kjer manjkajo vsi družinski zdravniki, se je v podporo kampanji danes zbralo nekaj več deset ljudi.