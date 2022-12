Direktorica v pismu zdravnikom: Vsak zdravnik naj si sam določi število obiskov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naj si vsak zdravnik sam določi mejo svojega varnega dela, torej število obiskov oziroma kontaktov na dan, da bo svoj poklic opravljal kakovostno." To je poziv zdravnikom in zdravnicam družinske medicine, ki jim ga je poslala direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Tonka Poplas Susič, saj se, kot je znano, v Ljubljani soočajo s precejšnjim pomanjkanjem zdravnikov.

Direktorica ZD Ljubljana Tonka Poplas Susič je svojim zaposlenim v pismu zapisala, "da ima vsak zdravnik svoj način dela, ki mu bo prilagodil tudi organizacijo in posledično zgornjo mejo obravnavanih pacientov dnevno. Pričakujem pa, da boste določili tako mejo, ki bo varna in kakovostna tako za vas kot za paciente."

"Že zdaj zdravniki, kot je meni znano, lahko sami organizirajo paciente, ki so se naročali za preglede, in že zdaj je bilo veliko pritožb, da pacienti do osebnega zdravnika sploh ne morejo, da ni odgovarjanja na elektronsko pošto niti na telefone," ob odmevnem pismu pove Duša Hlade Zore, zastopnica pacientovih pravic.

Dostopnost zdravnikov je ena od temeljnih človekovih pravic, še poudarja. "Po ustavi imamo vsi pravico do zdravstvene oskrbe, kar pomeni, da ni kršen samo zakon o pacientovih pravicah, ampak je kršena tudi naša ustavna pravica," je dejala.

Kako ocenjujejo obravnavo tisti pacienti, ki imajo osebnega zdravnika?

"Kot ponavadi – moja zdravnica je tako pridna, da je vse v redu. Sicer pa mislim, da jih je premalo," je dejal eden od pacientov, drugi pa dodal: "Jaz ga imam in imam veliko srečo. Je pa res, da je danes manj osebnega stika, preveč je e-pošte in klicev."

Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana za Planet TV ni želela stopiti pred kamere, a je poslala odgovor, v katerem je zapisala, da "zdravnikom nikakor ni svetovala, naj delajo, kar hočejo, saj se vsi dobro zavedamo, da je treba za paciente poskrbeti in da vse ambulante ravnajo po triažnem protokolu."