V Kamniku naj bi brez vednosti direktorja ZD ukinili urgentni center #video

Če bo ministrstvo za zdravje potrdilo nov predlog nujne medicinske pomoči, se lahko zgodi, da bo Kamnik že kmalu ostal brez urgentnega centra. Že leta 2015 je bil namreč predstavljen predlog o ukinitvi kamniškega urgentnega centra, ki so mu občani glasno nasprotovali. Zdaj jih lahko doleti, da bo nujna medicinska pomoč za njih in občane Komende v Domžalah.

Predlog ministrstva za zdravje ali – kot ga imenujejo – Projekt celostne nujne medicinske pomoči v Sloveniji – jesen 2022, kamniški urgenci ne obeta nič dobrega. Z njim bi se dostopnost in kakovost urgentnih storitev na območju Kamnika zmanjšala že na začetku novega leta. Direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj je izpostavil, da naj bi nujno medicinsko pomoč v Kamniku brez njihove vednosti ukinili v roku enega leta, kar jih "upravičeno skrbi".

Kamniška urgenca pokriva 36 tisoč prebivalcev

Že leta 2015 je bil predstavljen podoben predlog, ki so mu občani Kamnika in Komende glasno nasprotovali s podpisovanjem peticije in protesti. Peticijo je organiziral takratni župan Marjan Šarec. Letos se zgodba ponavlja. Delovna skupina, ki obravnava predlog, pa ostaja ista. K ot še pravi direktor Zdravstvenega doma Kamnik, bi se v Domžalah ustanovil satelitski urgentni center, ki bi pokrival celotno področje Kamnika in Komende. Če bo predlog resnično sprejet, bo urgentni center v Kamniku torej ukinjen.

"Kamniški zdravstveni dom oziroma urgenca pokriva 36 tisoč prebivalcev. Opravimo med 1.400 in 1.500 nujnih intervencij. Na leto pregledamo okoli 15 tisoč pacientov. Mislim, da našim občanom nudimo neko humano oskrbo," še pravi Rebolj. Župan Kamnika Matej Slapar pa poudarja, da bodo Kamničani in Kamničanke, pa tudi Komendčanke in Komendčani naredili vse, "da obranimo nujno medicinsko pomoč z vsemi oblikami pritiska, tudi z zbiranjem podpisov ali javnimi protesti, če bo to potrebno".