Kaj bo z ljudmi brez osebnega zdravnika? Urgenca vsak dan prepolna. #video

Kam se lahko odpravimo k zdravniku, če osebnega nimamo, a potrebujemo zdravstveno oskrbo? Ker stroka rešitev ne najde, se ljudje znajdejo po svoje in zato se polnijo oddelki nujne medicinske pomoči, kamor pridejo tudi pacienti z lažjimi poškodbami in z blažjimi zdravstvenimi težavami.

Ljubljana je sploh zgodba zase in zato vršilec dolžnosti direktorja ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug opozarja, da dogovor, ki sta ga podpisala minister za zdravje Daniel Bešič Loredan in župan Zoran Janković, ne prinaša konkretnih rešitev.

Podpis dogovora med mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za zdravje, naj bi bil temelj za reševanje zdravstvenega problema v Ljubljani, a podpisnika poudarjata, da je to le podlaga za iskanje rešitev, ki jih še nimata. Vprašanje, kam se torej obrniti, če nimamo osebnega zdravnika, ostaja.

Dnevno urgenca obravnava po petsto primerov

Če politika odgovora na to vprašanje še ni našla, pa so ga ljudje. Ti se tudi ob ne nujnih primerih obrnejo na nujno medicinsko pomoč. Urgenca tako obravnava primere od zvina gležnja, bolečega grla in vse do primerov, ki so dejansko nujni in življenjsko ogrožajoči. A marsikdo, ki bi potreboval pomoč hitro in urgentno zaradi tega ostane brez še kako potrebne obravnave. Vršilec dolžnosti direktorja UKC Ljubljana, Marko Jug ne pozna nobene druge urgence, ki bi dnevno obravnavala po petsto primerov. Želi si, da se v največji meri omeji priliv pacientov na urgenco, da bo ta v prvi vrsti namenjena nujnim bolnikom in težjim poškodovancem.

"Od 1. 1. 2023 naprej bodo ti pacienti, ki ne pridejo do družinskega zdravnika dobili ustrezno oskrbo v ambulanti za neopredeljene," zagotavlja minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Lokacij za tako ambulanto je sicer po besedah ljubljanskega župana možnih več, a odločitev zaenkrat še ni padla. Prav tako ni znano, kdo bo v teh ambulantah delal.

Kakšen je torej namen podpisa dogovora in kaj pomeni sodelovanje občine z ministrstvom?

"Skozi to sodelovanje želimo v resnici pripraviti ustrezne, bolj dolgoročne spremembe, da imamo od 1.1.2024 neko novo shemo, ločeno kam zdaj spadajo pristojnosti izvajanja NMP. To smo že dali vedeti, da bomo zadevo uredili, da bomo imeli urgentne centre in satelitske urgentne centre in tako naprej in to bo ločeno od izvajanja družinske medicine," je povedal minister.

A dr. Jug opozarja, da ta dogovor ni rešitev za razbremenitev zdravnikov. Cilj slovenskega zdravstva ne more biti, da pride na urgenco vsak dan tisoč ljudi. To bi pomenilo, da se je zdravstvo sesulo, poudarja. Na drugi strani, v Zdravstvenem domu Ljubljana dogovor podpirajo in pojasnjujejo, da bi v tem primeru prezaposlili delavce, če bi se s tem strinjali.

"Koristimo vse možne rezerve, potenciale, ki jih imamo, da v letu 2023 naredimo en korak naprej. Najprej pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči v prostorih urgentnega centra v Ljubljani in takoj za tem tudi pri izboljšanju dostopnosti na primarni ravni kar se tiče Zdravstvenega doma Ljubljana," dodaja minister za zdravje.

Kljub podpisanemu dogovoru, ki napoveduje napredek in možnosti za reševanje problema pa ostaja vprašanje: Kdaj bomo vsi dobili osebnega zdravnika - v Ljubljani in drugje po Sloveniji in kaj čas, v katerem bodo pristojni iskali rešitve pomeni za paciente, ki potrebujejo pravočasne ukrepe na njihovo zdravstveno stanje.