Jankoviću ankete v Ljubljani kažejo dobro, kaj pa Popoviču v Kopru? #video

Tudi tokrat Jankoviču dobro kaže, da bo na županski stolček ponovno izvoljen že v prvem krogu. Anketa Ninamedie za Dnevnik in Večer namreč napoveduje, da bi zanj glasovalo 68,2 odstotka opredeljenih volivcev in 56,2 odstotka vseh volivcev. Janković sicer odkar kandidira za župana še ni imel resnega protikandidata. Še najbolj oster boj se je bil pred štirimi leti, ko si je nasproti stal z Anžetom Logarjem iz vrst SDS-a.

"Imam vse pogoje, da zaključim kariero. Ampak več faktorjev je na to vplivalo. Še enkrat pravim, jaz v svojem delu uživam, sem vsak dan na dopustu," o županovanju pove ljubljanski župan Zoran Janković.

A tudi Logarja je leta 2018 premagal brez večjih težav. Janković je namreč na volitvah zbral nekaj več kot 60 odstotkov glasov, Logar pa polovico manj. Čeprav je videti, da mu župansko mesto ne more uiti, tokrat ni nujno, da si bo uspel zagotoviti večino v mestnem svetu. So se pa med volilno kampanjo močno izboljšale tudi možnosti za izvolitev Liste Zorana Jankovića. Kot piše Dnevnik je od konca oktobra lista pridobila skoraj petdeset odstotkov podpore.

Popoviču se je peti mandat pred štirimi leti izmuznil

Če Janković tako po četrtem mandatu lahko pričakuje še petega, pa se je pred štirimi leti ravno pri naskoku na peti mandat županski stolček izmaknil Borisu Popoviču.

Razlika je bila v Kopru zelo majhna. Ko so bili končno prešteti vsi glasovi, se je izkazalo, da je za Bržana glasovalo le 17 občanov več kot za Popoviča. Zdaj, štiri leta pozneje se bosta kandidata ponovno soočila.

Ankete nov mandat pripisujejo Bržanu

"Rad bi, da se normalnost občine, zaradi katere sem nastopil pred štirimi leti, tudi nadaljuje. Med drugim pa tudi zato, ker se je mogla marsikatera prioriteta, ki smo jo nastavili pred štirimi leti nadgradit, spremenit," je povedal aktualni župan Aleš Bržan.

"Ta mandat, ki se zdaj končuje, je bil za Koper katastrofalen. In nas spet potiska nazaj tam kjer smo do leta 2002 že bili, tako da to je za nas absolutno nedopustno," pa je pretekla štiri leta v Kopru komentiral Boris Popovič.

Anketa agencije Ninamedia zmago obeta aktualnemu županu Alešu Bržanu. Ta bi bil morda lahko izvoljen že v prvem krogu. Za Popoviča bi namreč glasovalo več kot 20 odstotkov manj vprašanih. Se je pa v Kopru zapletlo že pred začetkom volilne kampanje. Kandidatura Patrika Grebla in njegove liste je bila namreč zavrnjena. Razlog za to pa je, kot je povedal Greblo, dejstvo, da stranka kandidature ni potrjevala tajno ampak z javnim glasovanjem.