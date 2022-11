Ljubljanska občina in ministrstvo pripravljata sporazum glede dostopa do družinskih zdravnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana (Mol) pripravljata sporazum o reševanju težav pri dostopu do družinskega zdravnika. Podrobnosti bodo znane po podpisu sporazuma, predvidoma jih bodo predstavili na četrtkovi novinarski konferenci, je danes napovedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Težave pri dostopu do družinskega zdravnika v Ljubljani so se še poglobile po nedavnih odhodih več zdravnikov iz šišenske in fužinske enote Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Po današnjem poročanju Dela službo zapušča tudi predstojnik bežigrajske enote, specialist družinske medicine.

O hudem pomanjkanju zdravnikov družinske medicine in težavah bolnikov pri dostopu do zdravstvenih storitev na primarni ravni so predstavniki ministrstva in občine govorili na sestanku v ponedeljek.

Kot je na današnji redni novinarski konferenci pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković, so se na sestanku pri ministru Bešiču Loredanu dogovorili, da poskušajo ta teden oblikovati sporazum, ki bi omogočal boljše pogoje za tiste ljudi, ki so brez zdravnika. "Ocena je, da je v Ljubljani brez zdravnika 14 tisoč ljudi," je poudaril Janković. Ob tem je dodal, da so težave tudi zaradi tistih, ki imajo v Ljubljani izbranega zdravnika, a v prestolnici nimajo stalnega prebivališča.

Oblikovanje sporazuma z Molom je v izjavi za medije po današnjem pogajanju z zdravniki napovedal tudi minister. Po njegovih besedah naj bi sporazum naslovil tudi prevzemanje odgovornosti in urejanja nujne medicinske pomoči.

Problematiko pomanjkanja bodo skušali reševati s tujimi zdravniki

Na Molu so pretekli teden pojasnili, da bodo problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov v Ljubljani skušali reševati tudi z zaposlovanjem tujih zdravnikov. Za zdaj jim je uspelo zaposliti eno zdravnico, poleg nje nameravajo zaposliti še šest tujih zdravnikov, ki bodo letos opravljali strokovni izpit in se nato prijavili na specializacijo iz družinske medicine. Na občini skupaj z ZD Ljubljana iščejo rešitve tudi v smeri zagotavljanja stanovanj za zdravnike in posebnih štipendij.