Peti popis živil: košarica tokrat nekoliko dražja

Najcenejša košarica je tokrat stala 40,24 evra, kar je 1,07 evra oz. 2,7 odstotka več od najcenejše košarice ob prejšnjem popisu. Najdražja košarica se je glede na prejšnji popis pocenila za štiri cente oz. 0,1 odstotka na 46,05 evra, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani ministrstva Naša super hrana.

Najcenejša košarica je bila tokrat v Lidlu, najdražja ponovno v Hoferju. Lidlu so sledili Eurospin (41,67 evra), Tuš (41,68 evra), Spar (41,79 evra) in Mercator (41,97 evra) ter Hofer.

Košarica se je pocenila pri Mercatorju in Hoferju, pri preostalih se je podražila.

Večina artiklov slovenskega porekla

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pregled izbire izdelkov glede na poreklo razkriva, da večina trgovcev ponuja pretežno slovenske izdelke. Pri tem najbolj izstopajo goveje meso, jajca in jogurt, ki so pri vseh trgovcih izključno slovenskega porekla.

Tudi piščančje in svinjsko meso, krompir, jabolka, moka in kruh so pri večini trgovcev slovenskega porekla. Največ izdelkov s poreklom iz EU pa je v kategorijah sladkorja, testenin, masla in sira.

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (117 izdelkov), sledijo Mercator (93) in Tuš (84). Manjšo izbiro imata Hofer (47) in Lidl (42), najmanjšo pa Eurospin (27).

Ministrstvo spremlja cene izdelkov določene kakovosti in porekla v kategorijah pšenične bele moke, belega kruha in testenin, govejih in svinjskih zrezkov ter piščančjega fileja, mleka, tekočega jogurta, sira in masla, jajc, jabolk, krompirja, sončničnega olja in belega sladkorja. V posameznem popisu spremlja tudi cene nekaterih drugih živil, tokrat banan, cvetače, zamrznjenih gozdnih sadežev, zamrznjenega graha, kislega zelja, korenja, limon, mandarin, medu, orehov, solate in zelja.