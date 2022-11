Kritiziral Jankovića in dobil globo. Mol: Ukrep ni povezan z vsebino sporočila.

"V nedeljo, 6. 11. 2022, je pred mestno hišo prišlo do kršitve pravice svobode govora in z njo povezane pravice do protesta. Medtem ko je občan s kredo pisal po tleh, sta se pripeljala policija in mestno redarstvo, ki je občanu izdalo globo za prekršek v višini 208 evrov, na podlagi 13. člena zakona o varstvu javnega reda in miru," so zapisali v iniciativi Glas ljudstva. V pismu navajajo tudi, da ljubljanska je policijska uprava v času prejšnje vlade pojasnila, da pisanje s kredo praviloma ni kaznivo dejanje. V nadaljevanju zapisa se zato sprašujejo, ali so sankcije potrebne le, ko ljudje s kredo kritizirajo delo aktualnega župana.

V pismu od Zorana Jankovića in redarstva zahtevajo, da se kazen nemudoma prekličete, občanu pa naj se mestno redarstvo opraviči.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) odločno zanikajo, da je bil ukrep kakorkoli povezan z vsebino sporočila. Na Mol pojasnjujejo, da je bilo mestnemu redarju pisanje po širšem območju mestnega središča in ne le pred mestno hišo, predstavljeno kot umetniški performans, ki se izvaja na podlagi dovoljenja občine. Ker pa izvajalec tega ni mogel izkazati, se je redar odločil za izdajo plačilnega naloga.

Na Molu dodajajo, da ima kršitelj pravico do pritožbe, nakar bodo v tem primeru zadevo še enkrat obravnavali, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bo (kazenski) postopek ustavljen.

Grafitiranje dovoljeno na za to določenih lokacijah

Ob tem so izpostavili kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto, s katero na občini že več let opozarjajo na nesprejemljivost vandalizma in pomen spoštovanja skupnega javnega prostora. Z namenom spoštovanja slednjega in zavedanja, da je grafitiranje tudi del umetniškega likovnega izraza in sestavni del urbane kulture, je Mol določila lokacije, kjer je grafitiranje dovoljeno, prepovedano pa je povsod, kjer ni izrecno dovoljeno, so opozorili.

"Grafitiranje nadzorujemo na omejenih območjih mestnega središča in to na javnih površinah oziroma na javnih objektih. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je skupni javni prostor potrebno ohraniti in da bo vsakršno početje posameznika, ki v tak prostor ne sodi, sankcionirano, kar pa ne pomeni, da je vsako risanje s kredo tudi kršitev in ga bomo vnaprej redno sankcionirali," so še pojasnili.