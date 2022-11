Zoran Janković z očitki nad stranko Levica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bomo v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev dobili predsednico. Tudi sam podpira kandidatko Natašo Pirc Musar. Prepričan je tudi, da bo vse tri referendume dobila vlada, sam pa bo glasoval trikrat za, je povedal na današnji tiskovni konferenci. Med drugim je spregovoril tudi o povolilnem sodelovanju s stranko Levica in ji očital, da v mestnem svetu v zadnjem obdobju ne navajajo predlogov za izboljšave.

Na lokalnih volitvah pa Janković upa na večino v mestnem svetu. Ob tem je povedal, da proučujejo ponudbo Gibanja Svoboda za podpis dogovora o sodelovanju po volitvah. "Odgovor bomo dali še ta teden," je dejal. Sam pa se je s predsednikom Gibanja Svoboda in vlade Robertom Golobom že dogovoril, kakšno naj bi to sodelovanje v drugem letu bilo. Tudi s stranko SD so dogovorjeni za sodelovanje.

Drugače pa je z Levico, kjer se sprašujejo, ali je Janković pripravljen sodelovati z njimi. Janković jim odgovarja, naj si pogledajo, kako so glasovali v mestnem svetu v zadnjem obdobju, ko so bili največkrat vzdržani ali pa skupaj z SDS proti. "To je njihova ključna beseda, proti," je dejal. Ob tem jim je očital, da ne navajajo predlogov za izboljšave.

Janković o sodelovanju po lokalnih volitvah

Janković je na novinarski konferenci znova poudaril, da je vesel in ponosen, da je imela Lista Zorana Jankovića v zadnjih 16 letih večinoma večino v mestnem svetu. "To je preprečilo vsako trgovanje ali poskus trgovanja, vsako kupčkanje jaz tebi, ti meni," meni župan. Ljubljančane zato poziva, naj gredo na volitve, saj brez večine v mestnem svetu v Ljubljani ne bi bilo tako, kot je.

"Večina v mestnem svetu je ključna, nikomur ne odklanjam sodelovanja, mora pa priti s predlogom, da vemo, kaj predstavlja," je še povedal o sodelovanju po lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra.

"Mi bomo skrbeli za pogrebe Ljubljančanov in Ljubljančank"

Na novinarsko vprašanje o pokopu okostij iz brezna pod Macesnovo gorico na Žalah pa je Janković odgovoril, da na Žalah ne bodo pokopana. Razloga sta dva. Država je po njegovih besedah za pokop kosti pokojnikov iz množičnih grobišč določila Maribor in tudi naredila pokopališča. Lokalna skupnost pa je dolžna poskrbeti za pokop svojih meščanov. "Naj velja tisto, kar je določila država, mi bomo pa skrbeli za pogrebe Ljubljančanov in Ljubljančank," je še dejal.

Janković zagotavlja: Noben ZD v Ljubljani se ne bo zaprl

Zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov se v Ljubljani ne bo zaprl noben od zdravstvenih domov, je zagotovil Janković.

V Ljubljani problematika pomanjkanja zdravnikov traja že dlje časa, trenutno po njegovih besedah manjka 12 družinskih zdravnikov, brez zdravnika pa je v prestolnici 15.000 posameznikov.

Janković je dejal, da bi bila ena od rešitev, da študente medicine, ki so njihovi štipendisti, še enkrat povabijo na delo v ZD Ljubljana. "Razmišljamo še, da bi podeljevali tudi dodatno štipendijo v ZD Ljubljana, pod pogojem, da bi delo tu opravljal še vsaj pet let po koncu specializacije," je povedal. Po Jankovićevih besedah bi morali omogočiti tudi dodatno plačilo dežurstev.

Druga rešitev pa bi bila, da k vrnitvi pozovejo upokojene zdravnike. Čakajo pa tudi, da država spremeni zakonodajo o znanju slovenščine, da bi lahko zaposlili zdravnike z območja bivše Jugoslavije, je dejal Janković.

Po njegovih besedah se noben zdravstveni dom ne bo zaprl. Opozarja pa, da je treba ločiti, kaj dela mesto in lokalna skupnost in kaj država. "Naša naloga je, da poskrbimo za infrastrukturo," je povedal. Ob tem je spomnil na načrtovano gradnjo zdravstvenih domov Jarše in Metelkova.