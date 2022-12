V Splitu in okolici je v sredo ves dan in tudi v noči na četrtek potekala obsežna iskalna akcija za pobeglim 29-letnim Ivanom Božićem iz Solina, ki je z avtomobilom zbil policista in s kraja dogodka pobegnil. Črnega golfa, ki ga je vozil, so našli že kmalu po nesreči, napadalca pa še vedno niso našli. Se je pa sinoči v medijih oglasil njegov oče in sina pozval, naj se preda. "To je zanj najpametnejša rešitev," je dejal Ante Božić.

Pozivam svog sina da se preda, to mu je najpametnije rješenje, rekao je kasno sinoć Ante Božić, otac Ivana Božića 👇👇#Split #Hrvatska #potraga https://t.co/PvhvBZA4uK — Radio Sarajevo (@rsaredakcija) December 1, 2022

"Sina pozivam, naj se preda, to je zanj najpametnejša rešitev," je za Slobodno Dalmacijo v sredo zvečer dejal Ante Božić, oče Ivana Božića, osumljenega, da je z golfom v sredo ob 00.50 namerno trčil v 20-letnega policijskega pripravnika. Na Facebooku je objavil tudi daljši zapis, v katerem je potrdil, da je Ivan njegov sin.

"Ja, Ivan Božić je moj sin. Moj sin, ki je zagrenil življenje mlademu policistu in preostalim, najprej pa samemu sebi," je zapisal in med drugim povedal tudi, da naj bi se sin rodil z diagnozo ADHD, motnjo hiperaktivnosti. "Težave so bile, a NIKOLI agresije, " je sporočil.

Mladi policist je še vedno na oddelku za intenzivno nego splitskega kliničnega centra in ima hude poškodbe več organov, predvsem v prsnem košu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. V sredo so se borili za njegovo življenje, po najnovejših informacijah pa je njegovo zdravstveno stanje že stabilno in tudi komunicira z zdravniki.

Obsedeno stanje v prometu tudi danes

Policijske patrulje so od nesreče brez počitka v Splitu in širši okolici iskale pobeglega voznika, kar je na cestah povzročilo zastoje in gnečo v prometu. Podrobno so pregledali vsak avtomobil, tovornjak in avtobus, a Božića niso našli.

Iskanje nadaljujejo tudi danes, zato na vseh izvozih iz Splita že nastajajo zastoji, saj so policisti uvedli kontrolne točke. Minister Božinović je ob tem namignil, da se iskanje ne bo ustavilo, dokler osumljenca ne bodo prijeli, še poroča Slobodna Dalmacija.

Policija je po več prijavah, kje bi se ubežnik lahko skrival, preiskala tudi več stanovanj in hiš na območju Solina in v okolici. Lociranje 29-letnega Ivana Božića je oteženo, pravijo na policiji, saj pri sebi nima mobilnega telefona, zato ga ne morejo izslediti prek signala in baznih postaj.

Specialci v bolnišnico, a osumljenca niso našli

Med iskalno akcijo za pobeglim voznikom so policisti v sredo prejeli tudi obvestilo, da je voznik obiskal bolnišnico na Firulah, zato so tja napotili tudi enoto specialne policije.

Traži se Ivan Božić: U KBC Split stiglo 30-ak specijalaca, brojne blokade na prometnicamahttps://t.co/YyJfLkoHLY — 24sata (@24sata_HR) November 30, 2022

Informacija je bila lažna, saj policija, v želji, da bi osumljenca našli čim prej, preveri prav vsako prijavo občanov.