Voznik v Splitu trčil v policista in pobegnil #foto

Policist je okoli ene ure ponoči v Splitu med rutinskim nadzorom hotel zaustaviti vozilo. Voznik je kljub ukazu policista, naj ustavi, nadaljeval vožnjo in trčil v drugega policista ter se nato odpeljal s kraja nesreče, so danes sporočili s policijske uprave splitsko-dalmatinske županije.

Policist je hudo poškodovan

Poškodovanega policista so prepeljali v bolnišnico. Po pisanju hrvaškega časnika Slobodna Dalmacija ima hude poškodbe glave, reber in ledvic.

S policije so sporočili, da so o primeru obvestili županijskega državnega tožilca in da je kriminalistična preiskava v teku. Sumijo, da je nesrečo povzročil voznik črnega golfa, in prosijo vse, ki imajo kakršnekoli podatke o njem, da se nemudoma obrnejo na policijo.