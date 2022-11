Trčil v dve vozili in peš pobegnil z mladoletnim otrokom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj minut pred 17. uro se je na regionalni cesti Krtina - Moravče v naselju Sv. Andreja zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Dve osebi sta poškodovani, povzročitelj nesreče pa je po dogodku skupaj z mladoletnim otrokom peš zapustil kraj nesreče, poroča Domžalec.si. Med iskalno akcijo za pobeglim je povzročitelja nesreče na kraj dogodka pripeljal občan.

Gasilci CZR Domžale so bili o nesreči obveščeni ob 16.50, je za spletni portal še povedal Bogdan Potočnik, vodja IV. izmene poklicne gasilske enote CZR Domžale.

Kraj nesreče so takoj zavarovali in odklopili akumulatorje na vozilih. Foto: CZR Domžale

Povzročitelj nesreče, ki je najprej oplazil vozilo nasproti vozeče, nato pa čelno trčil v vozilo, ki je peljalo za voznico, je po dogodku skupaj z majhno punčko, ki je bila z njim v vozilu, peš zapustil kraj, še navajajo.

Za pomoč pri iskanju pobeglega voznika in otroka so aktivirali gasilce PGD Vrhpolje in PGD Krašce, a čez nekaj časa je povzročitelja nesreče na kraj prometne nesreče pripeljal občan.

Gasilci so še očistili cestišče razlitih motornih tekočin. Poškodovani osebi so oskrbeli reševalci NMP Domžale in ju v nadaljevanju prepeljali v UKC Ljubljana. Zaradi nesreče je bila zaprta cesta Krtina – Moravče pri Sv. Andreju. Foto: CZR Domžale