Tri leta po nesreči na študentski zabavi v Mariboru umrlo mlado dekle

Med tekmovanjem na tradicionalni študentski zabavi Prekmurska gibanica, na kateri so udeleženci tekmovali, kdo bo najprej pojedel štiri kose prekmurske gibanice, se je pred tremi leti zgodila grozljiva nesreča, ko se je mlada študentka začela dušiti. Nesrečo je sicer preživela, a ji je pustila trajne posledice.

"V spominu nam bo ostala kot izjemno veselo in prijazno dekle"

Ta teden se je dekle dokončno poslovilo. "Življenje mladega dekleta je za vedno ugasnilo," piše spletni portal Sobota info.

Od mlade študentke so se na strani na Facebooku poslovile tudi njene soigralke v Ženskem odbojkarskem klubu Puconci. Mlada študentka bo "odbojkarskim soigralkam, trenerjem, kolegom statistikom in navijačem kluba za vedno ostala v spominu kot izjemno veselo in prijazno dekle", so zapisali v klubu.